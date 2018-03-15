Тутушка Крысин, которого подозревают в убийстве, не явился на суд "из-за угрозы жизни"

Юрий Крысин не появился в Дарницкий райсуд Киева, где слушают дело о похищении и пытках активистов в январе-феврале 2014, из-за "возможной угрозы своей жизни".

Об этом передает "Громадське" со ссылкой на слова адвоката Евгения Солодко.

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Отмечается, накануне Юрий Крысин прислал 3 ходатайства в суд с объяснением своей сегодняшней неявки в суд. Первое – о слушании дела в закрытом режиме. Второе ходатайство – об обеспечении мер безопасности, в частности, Крысин просит личную охрану для него и его жилья. Третье – о проведении рассмотрения судебного производства в режиме видеоконференции.

Прокурор Алексей Донской отметил, что такие ходатайства можно рассматривать только в присутствии Юрия Крысина.

Также Адвокат Татьяна Гнатюк предоставила суду еще одно ходатайство о проведении заседания в закрытом режиме, добавив фото с акции возле дома Крысина и диск с двумя видеозаписями – в больнице и под домом, а также фотоскрины постов активистов в Facebook.

Юрия Крысин является фигурантом в деле об убийстве журналиста Вячеслава Веремия, которое произошло 19 февраля 2014 года в Киеве. 26 февраля в детское отделение Института сердца пришли активисты и участники АТО, чтобы посетить Крысина, где он скрывался. В частности, они принесли ему яд и облили зеленкой. Кроме того, 4 марта активисты посетили его дома.