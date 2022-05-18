KSE назначила нового ректора: должность возглавил 34-летний Тимофей Брик

14 мая ректором Университета Киевской школы экономики был назначен ассоциированный профессор и руководитель Центра социологических исследований KSE Institute Тимофей Брик.

Тимофею Брику только 34 года и он стал самым молодым ректором, назначенным на эту должность в Украине.

К теме Зеленский станет почетным доктором почти 30 учебных заведений США

Сообщество KSE хорошо приняло новость о том, что Тимофей Брик стал новым ректором KSE. Коллеги констатируют, что он упорный, настойчивый и наполненный новыми идеями.

Команда Киевской школы экономики гордится тем, что образовательно-академическое направление KSE возглавит талантливый и амбициозный ученый. Уверены, что вместе с этим назначением KSE University ожидает новую глобальную ступень развития и еще более прогрессивные подходы в системе обучения, а украинских студентов – современное и мощное образование европейского уровня,

– написали в пресс-службе.

Что известно о Тимофее Брике: главное

В 2011 году Тимофей получил степень магистра социологии и социальных исследований в Утрехтском университете, а в 2013 году защитил PhD по социологии в Мадридском университете имени Карлоса III.

С 2018 по 2020 год он работал как гостевой исследователь в Стэнфордском и Нью-Йоркских университетах. В 2018 году Брик получил награду имени Натальи Паниной "Лучший молодой социолог".

С 2021 года Тимофей Брик является национальным координатором European Social Survey (ESS) в Украине. Также он возглавляет наблюдательный совет аналитического центра CEDOS ("Центр исследования общества"), входит в совещательный совет проекта "Продавцы рейтингов" Texty.org и в совещательный совет исследовательской компании Gradus. Кроме того, Тимофей является одним из соучредителей общественного ресторана Urban Space 500 в Киеве.

Также Брик стал гостевым исследователем London School of Economics and Political Science. Вместе с главой департамента социальной политики Лусиндой Платт он выиграл грант на исследование потребностей среди вынужденных переселенцев из Украины.

В Киевской школе экономики Тимофей Брик работает с 2018 года. Он является ассоциированным профессором KSE и руководителем Центра социологических исследований, децентрализации и регионального развития KSE Institute.

Мы работаем в защиту интеллектуального суверенитета Украины. Мы должны опираться на научные исследования и данные, чтобы создавать новые, оригинальные и нетривиальные идеи, которые должны изменять мир к лучшему, а также помогать нашим выпускникам найти свое предназначение и успех.

– заявил новоиспеченный ректор Университета KSE.

Вас может заинтересовать – Куюн объяснил, почему горючего до сих пор не хватает: смотрите видео