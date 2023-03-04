Блогерша Волощук заявила, что получила награду от ГУР: в сети разгорелся скандал

В пятницу, 3 марта, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на Банковой встретился с украинскими блогерами. Как отмечают сами инфлюэнсеры, они "обсуждали вопросы информационной войны и мотивации населения".

На встречу в ОП пригласили Сашу Бо, Евгения Таллера, Ксюшу Манекен, Настю Елисееву, Таню Парфильеву, Никиту Добрынина и других. Об этом они сами рассказали в своих сторис в инстаграме, передает 24 Канал.

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За что блогерша получила награду от ГУР

Ксюша Манекен (Оксана Волощук – 24 Канал), которая была одной из приглашенных гостей, похвасталась в сети, что получила отличие "за содействие военной разведке Украины ІІ степени" от ГУР МО.

Блогерша неоднократно отмечала в своем блоге о том, что нет разницы на каком языке ты говоришь. Она даже заявляла о том, что не планирует переходить на украинский. На этот раз она снова это подчеркнула.



Блогеры встретились с Подоляком / Скриншот

Не важно, что о тебе говорят другие, неважно одетая ты на фото или полуобнаженная, не важно даже на каком языке ты говоришь. Важно быть личностью, учиться на собственном опыте, развиваться, быть верным себе и делать то, что ты любишь,

– написала она.

Волощук также написала, что "понимает боль своих подписчиков". "Комик стал президентом, "эскортница" получила орден, а вы такие правильные не получили ни**я", – написала Ксюша Манекен в инстаграме. Впоследствии она удалила это из сети.



Сообщение, которое удалила блогерша / Скриншот



Блогерша похвасталась наградой от ГУР / Скриншот

Блогерша добавила, что расскажет за что получила награду уже после окончания войны.

Предыдущие скандалы с участием Волощук

Волощук уже неоднократно была в центре внимания после своих скандальных заявлений. К примеру, блогерша в 2020-м "размышляла" о жизни в Крыму. В частности, она уверяла своих подписчиков, что "неважно чей полуостров, главное – чтобы там было мирно".

Как блогерша высказывалась о Крыме / Скриншот

Также она заявила, что после аннексии на полуострове "улучшилась жизнь, и все это должны признать".

Скандальные высказывания Волощук / Скриншот

"Я понимаю, что русофобам будет сложно принять эту информацию. Но факт остается фактом", – написала она.

В сети разгорелся скандал

Ксюша Манекен – инфлюэнсер и фотограф. За ее профилем в инстаграме следят 413 тысяч подписчиков. В интервью Рамине Эсхакзай она призналась, что с 19 до 22 лет занималась эскортом, позже открыла брачное агентство. Раньше была в отношениях с украинским диджеем Тимуром Трушковским.

В сети сразу же начали обсуждать эту информацию. В частности, украинцев интересует, за что именно блогерша получила награду.

Как украинцы реагируют на сообщение блогерши о награде: скриншоты

О чем говорили блогеры в ОП

24 Канал направил официальный запрос в ГУР, чтобы выяснить, действительно ли блогерша получила награду.

Саша Бо написала в своем инстаграме, что блогеров собрали для того, чтобы обсудить "информационную войну и мотивацию населения, а также как не выгореть, не впасть в депрессию и что делать, чтобы поддерживать боевой дух".

Инфлюэнсер также поинтересовалась у Подоляка о сроках окончания войны, на что он ответил так: "Объясняю прямо. 2023 год. Все закончится".

Также на Банковой был блогер-миллионник из Черновцов Александр Залиско. Напомним, что в 2021 году он попал в скандал, отметив свой день рождения в День памяти Голодомора во львовском Доме ученых.

Блогер с Подоляком / Фото с инстаграма