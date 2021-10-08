КСУ часто действует в угоду агрессора, – в ЦПК отреагировали на план судейской мафии

Судейская мафия активно пытается уничтожить судебную реформу. К этому привлекает и Конституционный Суд, который уже неоднократно удивлял недопустимыми решениями.

Эксперт "Центра противодействия коррупции" Галина Чижик в эфире 24 канала заверила, что не стоит ждать положительного решения от КСУ и на этот раз. Несмотря на это, судебная реформа точно не нарушает Конституцию.

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"Создание этического совета и привлечение к нему международных экспертов Конституцию не нарушает. Нет ни одной такой нормы. Однако это неважно для КСУ", – подчеркнула Чижик.

Мы уже неоднократно имели возможность увидеть, что КСУ не занимается правами украинцев или нормами Конституции. КСУ принимает решение в угоду судейской мафии, олигархов и часто даже внешнему агрессору,

– заявила эксперт ЦПК.

Чижик: тянут время для КСУ

Она считает, что судьи боятся потерять контроль над Высшим советом правосудия, ведь это "ключик ко всей судебной системе".

"Я убеждена, что Совет судей не намерен номинировать своих представителей в Этический совет. Их задача – потянуть время до того, пока КСУ не признает реформу незаконной", – отметила Чижик.

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