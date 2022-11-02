Закон об отмене депутатской неприкосновенности КСУ признал конституционным

Конституционный Суд 1 ноября признал закон об отмене депутатской неприкосновенности конституционным. Его пытались оспорить 50 нардепов.

Речь идет о законе "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины", который вступил в силу еще в январе 2020 года. Новое решение на пленарном заседании приняла Большая палата КСУ.

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Неприкосновенность хотела вернуть ОПЗЖ

В 2020 году из закона убрали положение о том, что нардепам гарантируется депутатская неприкосновенность. Это означало, что их могут без согласия Верховной Рады привлечь к уголовной ответственности, задержать или заключить под стражу.

Однако в уже запрещенной "Оппозиционной Платформе - За Жизнь" решили оспаривать решение. Они собрали подписи в своей партии и обратились в КСУ. Заявляли якобы о неконституционности закона. Утверждали, что его приняли с нарушением конституционной процедуры.

Ответ КСУ

Однако ответ КСУ был четким. Подчеркнули, что никаких нарушений не было.

Придя к выводу, что конституционная процедура рассмотрения, принятия и вступления в силу Закона не была нарушена, КСУ признал оспариваемый Закон соответствующими Конституции Украины,

– говорится в решении.

Текст решения и резюме будет опубликован 2 ноября 2022 года.

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