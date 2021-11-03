КСУ взялся за рассмотрение реформы Высшего совета правосудия

Конституционный Суд согласился рассмотреть конституционность реформы Высшего совета правосудия. По представлению Верховного суда там открыли соответствующее производство.

О том, что КСУ рассмотрит конституционность реформы ВСП, в сети сообщила представительница Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря.

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КСУ взялся за рассмотрение реформы ВСП

Конституционный Суд рассмотрит конституционность отдельных положений закона 1635-ІХ о реформе Высшего совета правосудия. По словам Совгири, вопросы, связанные с конституционным производством по этому делу, вынесут на заседание Большой палаты КСУ.

Обращаю внимание на то, что дело открыто в рекордно короткие для Конституционного Суда сроки (с момента внесения представления прошло меньше месяца, тогда как обычно суд открывает производство в течение 3 – 4 месяцев),

– отметила нардеп.

Напомним, конституционное представление относительно положений закона о реформе ВСП поддержали на пленуме Верховного Суда 8 октября.

Детали обращения Верховного суда в КСУ

Пленум Верховного суда обратился в Конституционный Суд с просьбой оценить конституционность судебной реформы, инициированной Владимиром Зеленским.

Судьи заявили, что часть положений судебной реформы, которые касаются создания Этического совета из иностранных экспертов, могут быть неконституционны.

В то же время в Офисе президента убеждены, что Этический совет при ВСП и конкурсная комиссия Высшей квалификационной комиссии судей Украины должны заработать как можно скорее.

Текст сообщения Ольги Совгири:

Конституционный Суд открыл производство по конституционному представлению Верховного Суда относительно конституционности отдельных положений Закона за 14 июля 2021 года, № 1635-IX (по реформе Высшего совета правосудия), которое было поддержано на Пленуме Верховного Суда 08 октября этого года.

Обращаю внимание на то, что производство открыто в необычно короткие для Конституционного Суда сроки (с момента внесения представления прошло меньше месяца, тогда как обычно Суд открывает производство в течение 3 – 4 месяцев).

Вопросы, связанные с конституционным производством по этому делу, будут рассматриваться на заседании Большой палаты КСУ.