Кто от Европы и НАТО отправится на переговоры в Абу-Даби

На трехсторонних переговорах в Абу-Даби 10 – 11 ноября будут присутствовать официальные лица из ЕС, НАТО, Германии, Франции и Великобритании. Интересы союзников будут отстаивать советники лидеров по вопросам безопасности и руководители аппаратов.

О составе европейского представительства на консультациях в ОАЭ стало известно корреспондентке издания "Европейская правда" из собственных источников в Брюсселе. Чиновник Альянса на условиях анонимности подтвердил, что интересы блока будет защищать руководитель аппарата генсека НАТО Джеффри ван Леувен.

Кто вошел в состав делегации Евросоюза и стран "тройки" E3

Европейский Союз будет представлен руководителями аппаратов ключевых институтов.

В Абу-Даби отправятся руководитель кабинета президента Еврокомиссии Бьорн Зайберт, а также главный советник президента Европейского совета по внешней политике Анна-Мария Бура.

Отдельно свои миссии на уровне советников по национальной безопасности направляют Великобритания, Германия и Франция.

В частности, немецкую сторону будет представлять советник федерального канцлера Фридриха Мерца по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтер Зауттер, Великобританию – советник премьер-министра по национальной безопасности Джонатан Пауэлл, а Францию – дипломатический советник президента Эмманюэль Бонн.

В то же время российская сторона исключила непосредственное присутствие европейских лидеров за столом переговоров.