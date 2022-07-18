Больше никому не доверяет, – Фейгин объяснил, зачем путин "тянет" дочь в политику

Путин и его компания пытаются тянуть своих детей в политику. Так они хотят со временем передать им власть в россии.

Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, путин практически никому не доверяет, а дочь, катерина тихонова, – более или менее приемлемый для него вариант преемника.

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В россии не работает передача власти

По словам Фейгина, путин уже давно подтягивает дочь к власти и пытается сделать ей определенную репутацию. Она должна ассоциироваться не просто с "золотой молодежью", а с более "серьезной" основой. Поэтому тихонова привлечена к мду, различным "инновационным центрам" и т.д.

Такая же ситуация, к примеру, у секретаря совета безопасности россии николая патрушева. Его сына закинули на должность министра.

Фейгин убежден, что кремлевская верхушка хочет со временем усадить во власть своих детей. Однако в россии не работает система передачи власти.

Они пытаются воспроизвести систему передачи власти, которая с 1917 года, после династии романовых в россии, вообще не дала никакого результата. Не получалось, – отметил Фейгин.

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Добавим, по неофициальным данным, которые обнародовал телеграм-канал GENERALL SVR, где пишут про закулисье российских властей, на патрушева могли совершить покушение. Когда это произошло – неизвестно. Сообщается лишь о том, что ему стало плохо, когда он вернулся домой.

Врачи его спасли. Впрочем, в анализах патрушевого якобы обнаружили синтетический яд. Любопытно, что именно его считают вторым по влиятельности человеком в россии.