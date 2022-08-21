Кто должен стать на учет в военкомат с 1 октября

Мобилизация женщин стала большим плацдармом для российской пропаганды. 1 октября на учет должны будут стать только женщины, овладевшие определенными профессиями.

1 октября женщинам определенных специальностей следует стать на военный учет. Сайт 24 канала рассказывает, кого именно это касается.

Читайте на тему Военный учет и мобилизация женщин: как это будет проходить и что нужно знать

Кому нужно будет стать на учет 1 октября

1 октября 2022 года начнется процедура принятия на военный учет женщин. Закон говорит о том, что на учет должны стать женщины, которые "имеют специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, по собственному желанию могут быть взяты на военный учет военнообязанных. Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную медицинской деятельности, берутся на военный учет военнообязанных".

На учет нужно стать женщинам, связанным со следующими специальностями:

химия, химические технологии и инженерия; биология;

телекоммуникации и радиотехника;

инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия, системный анализ, кибербезопасность, микро- и наносистемная техника, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии;

метрология и информационно-измерительная техника;

науки о Земле, география, физика и астрономия;

пищевые технологии, разработка производства и переработки продукции животноводства;

обеспечение войск, вооружение и военная техника; технологии легкой промышленности;

физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;

стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;

биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;

ветеринарная медицина; ветеринарная гигиена;

учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, финансы, банковское дело и страхование;

издательство и полиграфия;

психология, социальная работа, социальное обеспечение.

Список специальностей может продолжиться или измениться. Также следует отметить, что учет и мобилизация – это разные вещи, принудительно посылать женщин на передовую никто не будет.

Смотрите также – ВСУ уже перехватили инициативу у россиян: видео