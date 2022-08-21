Кто должен стать на учет в военкомат с 1 октября
Мобилизация женщин стала большим плацдармом для российской пропаганды. 1 октября на учет должны будут стать только женщины, овладевшие определенными профессиями.
1 октября женщинам определенных специальностей следует стать на военный учет. Сайт 24 канала рассказывает, кого именно это касается.
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Кому нужно будет стать на учет 1 октября
1 октября 2022 года начнется процедура принятия на военный учет женщин. Закон говорит о том, что на учет должны стать женщины, которые "имеют специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, по собственному желанию могут быть взяты на военный учет военнообязанных. Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную медицинской деятельности, берутся на военный учет военнообязанных".
На учет нужно стать женщинам, связанным со следующими специальностями:
- химия, химические технологии и инженерия; биология;
- телекоммуникации и радиотехника;
- инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия, системный анализ, кибербезопасность, микро- и наносистемная техника, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии;
- метрология и информационно-измерительная техника;
- науки о Земле, география, физика и астрономия;
- пищевые технологии, разработка производства и переработки продукции животноводства;
- обеспечение войск, вооружение и военная техника; технологии легкой промышленности;
- физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;
- стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;
- биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;
- ветеринарная медицина; ветеринарная гигиена;
- учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, финансы, банковское дело и страхование;
- издательство и полиграфия;
- психология, социальная работа, социальное обеспечение.
Список специальностей может продолжиться или измениться. Также следует отметить, что учет и мобилизация – это разные вещи, принудительно посылать женщин на передовую никто не будет.
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