Кто еще не потерял совесть, – Зеленский призвал россиян выходить на улицы против войны

Россия цинично напала на Украину в ночь на 24 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех россиян, которые еще не потеряли совесть, выйти на протест против войны с Украиной.

С соответствующим обращением Зеленский выступил 24 февраля в 11:30. Он заверил, что власть будет общаться с народом Украины ежечасно, сообщает 24 канал.

К теме Россия напала на Украину: хронология основных событий

Зеленский обратился к россиянам

Президент Украины пояснил, что многое зависит все же от российского народа.

Граждане России сегодня сами будут выбирать, на каком пути каждый из них лично. Всем, кто в России еще не потерял совесть, пора выйти и заявить о протесте против этой войны. Против войны с Украиной,

– призвал Зеленский.

Он подчеркнул, что эту информацию россиянам не покажут на телеканалах. В соцсетях также многое заблокировано.

"Однако заблокировать зло и желание уничтожить нацию невозможно. Заблокировать историю невозможно", – добавил президент.

Россиянам надо говорить правду

Зеленский обратился также к украинцам, у которых есть родственники в России, друзья или знакомые журналисты или блогеры.

"Обращайтесь к ним. Они должны постоянно говорить об этом, тогда Россия будет знать правду", – отметил Зеленский.

Обращение президента Украины к россиянам: смотрите видео

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию.

Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!