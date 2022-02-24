З відповідним зверненням Зеленський виступив 24 лютого о 11:30. Він запевнив, що влада спілкуватиметься з народом України щогодинно, повідомляє 24 канал.
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Зеленський звернувся до росіян
Президент України пояснив, що багато залежить все ж таки від російського народу.
Громадяни Росії сьогодні самі обиратимуть, на якому шляху кожен з них особисто. Усім, хто в Росії ще не втратив совість, час вийти і заявити про протест проти цієї війни. Проти війни з Україною,
– закликав Зеленський.
Він наголосив, що цю інформацію росіянам не покажуть на телеканалах. У соцмережах також багато чого заблоковано.
"Однак заблокувати зло і бажання знищити націю неможливо. Зблокувати історію неможливо", – додав президент.
Росіянам треба говорити правду
Зеленський звернувся також до українців, у яких є родичі в Росії, друзі або знайомі журналісти чи блогери.
"Звертайтесь до них. Вони повинні постійно говорити про це, тоді Росія знатиме правду", – зазначив Зеленський.
Звернення президента України до росіян: дивіться відео