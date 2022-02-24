З відповідним зверненням Зеленський виступив 24 лютого о 11:30. Він запевнив, що влада спілкуватиметься з народом України щогодинно, повідомляє 24 канал.

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Зеленський звернувся до росіян

Президент України пояснив, що багато залежить все ж таки від російського народу.

Громадяни Росії сьогодні самі обиратимуть, на якому шляху кожен з них особисто. Усім, хто в Росії ще не втратив совість, час вийти і заявити про протест проти цієї війни. Проти війни з Україною,

– закликав Зеленський.

Він наголосив, що цю інформацію росіянам не покажуть на телеканалах. У соцмережах також багато чого заблоковано.

"Однак заблокувати зло і бажання знищити націю неможливо. Зблокувати історію неможливо", – додав президент.

Росіянам треба говорити правду

Зеленський звернувся також до українців, у яких є родичі в Росії, друзі або знайомі журналісти чи блогери.

"Звертайтесь до них. Вони повинні постійно говорити про це, тоді Росія знатиме правду", – зазначив Зеленський.

Звернення президента України до росіян: дивіться відео

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.



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