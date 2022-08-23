Кто и где может вручить повестку и какие существуют нарушения этой процедуры

Сотрудники центров комплектования продолжают раздавать украинцам повестки. Хотя почти всегда речь идет только об уточнении данных, процедура проходит по определенным правилам.

Адвокат Андрей Новак объяснил все нюансы, касающиеся мобилизации и вручения повесток. По его словам, люди, не владеющие информацией, часто додумывают то, чего на самом деле нет.

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Вручение повесток: объяснение адвоката

Как пояснил Новак, процесс вручения повесток довольно болезненный вопрос для юристов, ведь он не урегулирован законодательством в совершенстве. Например, нет четкой формулировки относительно того, где можно раздавать повестки, то есть можно утверждать, что повестки вполне законно можно раздавать где угодно: дома, в парках, в очередях в магазины, офисных центрах и т.д.

Вместе с тем, перечень тех, кто может вручить повесток, определен очень четко. Это могут быть работники территориальных центров комплектования, уполномоченные лица коммунальных учреждений, работодатели и соответствующие лица учебных заведений.

Что касается сотрудников полиции и бойцов Территориальной обороны, то они могут только сопровождать указанных лиц для обеспечения порядка.

Украинцам напоминают: ВСУ не нуждаются в проведении мобилизации, армии нужно только точечное усиление определенными специалистами. Повестка – это, прежде всего, учет данных, а не призыв в армию.

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