Такое мнение 24 Каналу высказал кандидат исторических наук, аналитик Детектор медиа Егор Брайлян. Он объяснил, какой сегмент населения голосовал за новоизбранного президента Дональда Трампа.

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Как Россия вмешивалась в выборы президента США

Нынешние выборы президента США еще раз показали несовершенство избирательной системы, когда лишь несколько штатов решают результат всего голосования. В частности, говорится о Пенсильвании.

Штат расположен на северо-востоке Соединенных Штатов, где есть украинская и польская диаспоры. Большие города Пенсильвании проголосовали за демократов, то есть Камалу Харрис. В то же время небольшие городки – за республиканцев, то есть Дональда Трампа.

И это в целом идентичная картина по всей территории США. Демократическую партию поддержали на западе и северо-востоке, республиканскую – в центре и юге.

Также выборы показали, что россияне в этом году иначе работали, чем в 2016 и 2020 годах. Сообщение об угрозах взрыва на избирательных участках, которые были в 4 штатах, поступали именно из российских доменов.

Это открытое российское вмешательство в выборы в США,

– подчеркнул Егор Брайлян.

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Кто голосовал за Трампа

Нужно понимать, что на нынешнее голосование влияла не только российско-украинская война, но и война на Ближнем Востоке.

Арабы, которые живут в США, голосовали против Харрис, поскольку считают, что у нее не было четкой позиции относительно событий в Газе и что именно администрация Байдена ответственна за эту ситуацию.

Преимущественно за Трампа голосовали дальнобойщики, рабочие и фермеры. Он пытался быть кандидатом от простых людей, которые, например, без высшего образования.

К слову, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал победу Трампа. Он отметил, что новоизбранный президент смертельно не любит тратить деньги на "придурковатых союзников, бессмысленные благотворительные прожекты и прожорливые международные организации".