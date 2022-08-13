Прогресс ВСУ

Украина постепенно прогрессирует в получении все более мощного высокоточного оружия от партнеров. От высокоточного оружия тактического уровня типа ПТРК, ракет Brimstone, ПЗРК.

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И к серьезным вещам типа боеприпас земля-земля GMRLS, ПКР AGM-84 Harpoon и противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM.

И это все реально дает эффект и изменяет параметры противостояния в нашу пользу. На подходе – ЗРК NASAMS.

ВСУ прогрессируют / Фото Генштаба

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Что дальше

То, как украинцы творчески интегрируют современные высокоточные системы поражения и качественно их используют – это аргументы, чтобы говорить дальше об ATACMS и о F-16.

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