Прогресс ВСУ
Украина постепенно прогрессирует в получении все более мощного высокоточного оружия от партнеров. От высокоточного оружия тактического уровня типа ПТРК, ракет Brimstone, ПЗРК.
Читайте россияне не учатся на своих ошибках: ждем новый "жест доброй воли"
И к серьезным вещам типа боеприпас земля-земля GMRLS, ПКР AGM-84 Harpoon и противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM.
И это все реально дает эффект и изменяет параметры противостояния в нашу пользу. На подходе – ЗРК NASAMS.
ВСУ прогрессируют / Фото Генштаба
Важно Военные путина понесли катастрофические потери в Украине: что дальше
Что дальше
То, как украинцы творчески интегрируют современные высокоточные системы поражения и качественно их используют – это аргументы, чтобы говорить дальше об ATACMS и о F-16.
Также интересно – Басараб заявил, что чеченцы готовятся, а москва – в панике: смотрите видео