Прогрес ЗСУ
Україна – поступово прогресує в отриманні все більш потужної високоточної зброї від партнерів. Від високоточної зброї тактичного рівня – типу ПТРК, ракет Brimstone, ПЗРК.
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І до серйозних речей типу боєприпас суша-суша GMRLS, ПКР AGM-84 Harpoon і протирадіолокаційної ракети AGM-88 HARM.
І це все реально дає ефект і змінює параметри протистояння на нашу користь. На підході – ЗРК NASAMS.
ЗСУ прогресують / Фото Генштабу
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Що далі
Те, як українці творчо інтегрують сучасні високоточні системи ураження і якісно їх використовують, – це аргументи, щоб говорити далі про ATACMS і про F-16.
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