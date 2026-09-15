Данные об уровне дотационности общественная инициатива"Игла" получила в ответ на запрос народного депутата Натальи Пипы. Рейтинг был составлен на основе показателей уже исполненных бюджетов за 2025 год.

Какие общины Киевской области являются самыми бедными?

Коцюбинская и Ржищевская общины попадают в этот антирейтинг уже не впервые.

В то же время Узинская община, которая была самой дотационной в 2024 году, в этом году уже не вошла в пятерку.

Вместо этого первое место заняла Коцюбинская община.

Несмотря на значительную зависимость бюджета Коцюбинской общины от государственной помощи, ее глава Сергей Даниш в прошлом году получил почти 1,5 миллиона гривен зарплаты. Это позволило ему войти в десятку самых высокооплачиваемых глав общин Киевской области.

За год его доход вырос более чем на 200 тысяч гривен. Даниш стал единственным руководителем общины из этой пятерки, который вошел в рейтинг самых высокооплачиваемых глав общин области.

Для сравнения: глава Ржищевской общины Кристина Чорненька в 2025 году получила около 577 тысяч гривен. Исполняющая обязанности главы Калитянской общины Вита Пилипенко заработала 455 тысяч гривен. То есть их выплаты были примерно вдвое меньше, чем у Даниша.

При этом Калитянская община также в значительной степени зависит от государственной поддержки: примерно каждая третья гривна ее бюджета является дотационной.

В Министерстве развития общин на запрос "Голки" пояснили, что получение общиной дотаций само по себе не является основанием для установления ограничений в отношении зарплат или премий должностных лиц местного самоуправления.

Самые бедные общины Киевской области в 2025 году / Фото "Голки"

Кто получил самую высокую зарплату среди глав общин Киевской области?

Самую высокую зарплату среди всех глав общин Киевской области в 2025 году получил глава Пристоличной общины Николай Каськив – более 1,92 миллиона гривен.

На втором месте – глава Вышгородской общины Алексей Момот с 1,58 миллиона гривен.

Третье место заняла исполняющая обязанности мэра Ирпеня Анжела Макеева – 1,51 миллиона гривен.

В пятерку также вошли глава Яготина Наталья Дзюба – почти 1,5 миллиона гривен, и мэр Славутича Юрий Фомичев – 1,42 миллиона гривен.

Кто из глав общин Киевской области получает самую высокую зарплату / Фото Голка

Как соотносятся доход общины и зарплата ее главы?

Председатель общественной инициативы "Голка" Ирина Федорив считает, что руководители государства и общин должны получать достойные зарплаты. По ее мнению, это может снизить коррупционные риски.

В то же время она называет циничной ситуацию, когда глава Коцюбинского Сергей Даниш, община которого имеет небольшой бюджет, получает одну из самых высоких зарплат среди руководителей общин Бучанского района.

Федорив также связывает Даниша с историей вокруг застройки Беличанского леса.

По ее словам, ранее он был помощником бывшего "регионала" Петра Мельника и получил земельный участок под застройку.

Она утверждает, что Даниш вместе с депутатским большинством Коцюбинского поселкового совета продолжает поддерживать планы по застройке леса.

Федорив напоминает, что Коцюбинское со всех сторон окружено Киевом и фактически является анклавом столицы. По ее словам, на общественных слушаниях 61% жителей поддержали присоединение поселка к Киеву.

Она также обращает внимание на проблемы общины: недостаточное транспортное сообщение, нехватку школ и детских садов, а также проблемы с доступом к скорой помощи.

Вместо необходимой инфраструктуры в Коцюбинском активно появляются МАФы.

После административно-территориальной реформы 2020 года в Украине создавались финансово самостоятельные общины, которые должны были самостоятельно обеспечивать базовые услуги и развитие. В то же время данные Киевской ОГА свидетельствуют, что часть общин области до сих пор зависит от государственных дотаций.

Сейчас в Украине готовятся местные бюджеты на 2027 год. По информации "Голки", премьер-министр Сергей Корецкий поручил Министерству развития общин разработать решения в отношении дотационных общин в каждом регионе.