Из "Борисполя" в Минстратегпром через таможню: биография Павла Рябикина

Павла Рябикина назначили главой Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. До этого он был руководителем Государственной таможенной службы, а перед этим – директором аэропорта "Борисполь".

Рябикин возглавлял таможню почти год – с 18 ноября 2020 года. Что известно о политике – читайте в материале.

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Топ-менеджер, политик, дипломат: как формировался Рябикин

Павел Рябикин родился в Киеве в 1965 году. Отец Павла Борис – был советским режиссером музыкальных театров, главным режиссером Киевского театра оперетты, а затем – Одесского оперного театра.

Перед учебой в университете в течение 1983 – 1985 годов Павел Рябикин служил в армии. Получил специальность юриста-международника в Киевском университете имени Тараса Шевченко, окончив в 1989 году факультет международных отношений и международного права. Впоследствии там же – аспирантуру.

Карьеру начинал в 1989 году как юрист-консультант в различных компаниях.

С 1992 года стал адвокатом Киевской городской коллегии адвокатов, параллельно работал юристом.

В 2005 – 2006 годах был заместителем Министра транспорта и связи Украины.

В течение 2009 – 2010 годов – чрезвычайным и полномочным послом Украины в Дании.

Два года работал заместителем директора-начальника порта "Рекреационно-оздоровительного центра "Зеленый порт". Еще год – заместителем председателя КГГА.

Только в 2017 году возглавил аэропорт "Борисполь". Тогда же занял второе место в рейтинге лучших менеджеров Украины.

Конкурс на главу таможни

Рябикин трижды был нардепом: дважды беспартийным, один раз – от УДАРа.

В октябре 2020 года Павел Рябикин выиграл конкурс на должность главы таможни.

В течение 3 недель Рябикин проходил специальную проверку. Поэтому контракт на прохождение госслужбы подписал впоследствии. Решение о его назначении принял Кабинет Министров Украины во время своего заседания 18 ноября 2020 года.

В декабре 2020 года появилась информация о его отставке, однако она не соответствовала действительности.

Состояние семьи Павла Рябикина

Согласно декларации Павел Рябикин женат на Галине Рябикиной.

Согласно декларации, Павел Рябикин указывает имущество свое и жены. Вместе они владеют:

6 квартирами и 2 земельными участками;

6 ценными наручными часами и 1 настольным швейцарской марки Jaeger-LeCoultre Atmos;

7 водными средствами, 6 автомобилями – в том числе BMW, Mercedes Benz, Dodge, Jaguar, AUDI, Land Rover;

у жены есть коллекция ювелирных изделий, а также нематериальные активы. Она также имеет доход от занятия предпринимательской деятельностью.

Связи с Резниковым, Кличко и Ермаком: что известно

Перед назначением Павла Рябикина главой таможни журналист Юрий Бутусов писал, что:

Владимиру Зеленскому эту кандидатуру предложил Андрей Ермак, который со своей стороны получил ее от вице-премьера Алексея Резникова;

и Андрей Ермак и Алексей Резников ранее пересекались с Павлом Рябикиным, когда тот работал в КГГА;

назначение Рябикина согласовывал лично Владимир Зеленский и это следствие договоренностей ОП с олигархическими группами.

Кроме того, Павел Рябикин стал известным в политических кругах как юрист нефтегазового олигарха Игоря Бакая. Вместе они были в партии "Демократический союз".

Со своей стороны Игорь Бакай много лет назад занимался карьерой боксеров братьев Кличко. Так познакомились Павел Рябикин и Виталий Кличко.

Кроме того, Сергей Лещенко писал, что Левочкин, Мартыненко и Фирташ были партнерами Рябикина в бизнесе на территории Украины и за ее пределами:

речь идет о комплексе отдыха "Маячок", который контролируют Рябикин и Фирташ с Левочкиным;

он связан и с Николаем Мартыненко – они создали в Швейцарии предприятие, которое возглавлял Рябикин, а принадлежало оно Мартыненко.

Рябикин опровергал данные, что возглавил таможню, благодаря другу Резникову

В июне 2021 года тогдашний глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин опровергал информацию о том, что попасть в ГПС ему помог вице-премьер и его друг Алексей Резников. Он заверил, что говорил о назначении непосредственно с Владимиром Зеленским.

Тогда же Рябикин объяснял – на таможне одна концептуальная проблема. С одной стороны люди, которые считают таможню самым коррумпированным госорганом, а с другой – власть, которая постоянно требует наполнять бюджет.

И тут ты попадаешь на шпагат: начинаешь работать с персоналом, обновляя и увольняя, и сразу проседают платежи в бюджет,

– отмечал тогдашний глава таможни.

Впоследствии во время заседания 15 сентября Кабмин переназначил Павла Рябикина главой Государственной таможенной службы во второй раз. В августе чиновник снова победил в конкурсе на эту должность.