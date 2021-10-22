Что известно об операторе Галине Хатчинс, которую случайно застрелил актер Алек Болдуин

В США на съемочной площадке известный актер Алек Болдуин случайно попал в операторку Галину Хатчинс. Женщину госпитализировали, однако она скончалась в больнице.

Галина Хатчинс родилась в Украине и получила здесь первое образование. Впоследствии выехала в США, где начала строить карьеру в кинематографе.

Событие дня Актер Алек Болдуин во время съемок застрелил оператора из Украины

Биография Галины Хатчинс

Источник: сайт Галины Хатчинс

Об основных биографических данных погибшего оператора известно из ее же личного сайта. В своем био она рассказала, что родилась в Украине, но выросла на советской военной базе за Полярным кругом. Там, как указано, "росла в окружении оленей и атомных подводных лодок".



Галина Хатчинс родилась в Украине / Фото с ее инстаграма

Впоследствии вернулась в Киев. Там получила высшее образование в области международной журналистики Киевского национального университета. Работала журналистом-расследователем в британских документальных производствах в Европе, затем мигрировала в США.



На съемочных площадках Гатчинс начинала с ассистентских должностей / Фото с ее инстаграма

В 2015 году Галина окончила Американский институт кино (AFI), вступила в профсоюз операторов Лос-Анджелеса. Как рассказывает The Hollywood reporter, Галина Хатчинс сначала работала ассистентом на кинопроизводстве. Также снимала короткометражные фильмы.

После переезда Галина часто писала в своем инстаграме посты об Украине. Так, в 2018 году она запостила фото Киева и написала, что скучает по нему.



Пост Галины с муралом из Киева / Скриншот

Галину называли одной из восходящих звезд американского кинематографа в 2019 году. Ее выбрали кинематографистом в лаборатории Fox DP Lab 21st Century в 2018 году.

Хатчинс была директором съемок в боевике 2020 года "Макс Фист" (англ. Archenemy), режиссером которого был Адам Иджипт Мортимер.

Среди фильмов, которые она снимала – "Выстрел вслепую" и "Дарлин". С компанией "Мортимер" она сняла фильм-мистерию "Другие супергерои".

У Галины Хатчинс остался несовершеннолетний сын

Международная гильдия кинематографистов заявила, что смерть Хатчинс – это ужасная потеря для кинематографа. Там обещают разобраться, как так случилось, что бутафорский пистолет выстрелил по-настоящему.

Сейчас детали неясны, но мы работаем, чтобы узнать больше, и поддерживаем полное расследование этого трагического события,

– заявили президент гильдии Джон Линдли и исполнительный директор Ребекка Рейн.

Галина была замужем за Мэтью Хатчинсом. У нее остался сын Андрос. Женщине было 42 года.