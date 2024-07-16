Кому можно не обновлять данные в ТЦК: полный перечень категорий

Все военнообязанные мужчины до 16 июля должны обновить военно-учетные данные. Впрочем, есть категории, которые могут не обновлять свои данные в ТЦК.

Адвокат и ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич объяснил, что, к примеру, лицам, которые потеряли украинское гражданство, не нужно обновлять военно-учетные данные. Также есть еще 2 категории, которые могут не идти в ТЦК.

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Кому нужно обновить данные в ТЦК, а кому – нет

С 18 мая по 16 июля все военнообязанные мужчины должны обновить свои военно-учетные данные. Это можно сделать, обратившись в ТЦК и СП, ЦНАПа или через электронный кабинет в приложении Резерв+.

Обновлять военно-учетные данные необходимо и тем, кто имеет бронирование или отсрочку от мобилизации. Также должны обновлять данные и военнообязанные украинцы, которые сейчас живут за рубежом.

Поскольку в законе прямо указана обязанность для всех граждан обновить свои данные, в таком случае это касается и женщин, которые находятся на воинском учете. Сейчас женщины, которые имеют или получают медицинское/фармацевтическое образование обязаны становиться на воинский учет в ТЦК и СП,

– добавил адвокат.

Поэтому, обновлять свои военно-учетные данные обязаны:

призывники в возрасте от 17 до 25 лет, которые имеют удостоверение о приписке;

военнообязанные в возрасте от 25 до 60 лет, которые имеют временное удостоверение или военный билет;

женщины медики и фармацевты, которые находятся на воинском учете.

Однако есть несколько категорий, которым не нужно обновлять военно-учетные данные. По словам адвоката, говорится о гражданах, которые: