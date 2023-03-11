В то же время Китай является и единственной страной, которая может помешать Украине победить Россию. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог из США Рамис Юнус.

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Китай – единственная страна, которая может помешать победе Украины

Так, если Пекин "впишется" за Москву как Соединенные Штаты за Украину, то это будет совсем другая картина. Однако за целый год полномасштабной войны мы этого не увидели, и ситуация на поле боя изменилась. Итак, вопрос в том, будет ли Пекин делать это.

Китаю угрожают, прежде всего, США и союзники, если он "впишется" даже на минимальном уровне, то будут введены санкции. Это вполне реально, поскольку возможности США и зависимость Китая от ассигнования и инвестиций со стороны Запада ощутимы,

– объяснил политолог из США.

В то же время, Соединенные Штаты и Евросоюз также зависят в определенной степени от Китая. Однако не настолько сильно.

Юнус предположил, станет ли Китай окончательно на сторону России: смотрите видео

Кремль рассчитывает на Пекин в вопросе победы

Другие страны, вовлеченные в войну против Украины на стороне России – Беларусь и Иран – будут пытаться обходить санкции Запада. Иран имеет такой опыт и за 40 лет продемонстрировал это.

Так что они не будут сидеть на месте, будут ездить в Пекин, потому что хотят, чтобы война закончилась в их пользу и остаться у власти. А в этом вопросе они рассчитывают на помощь Китаю.

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"Сегодня мы видим активную роль Китая касательно всех этих территорий, вояжи. А с другой стороны – усиление информационной риторики, такие "информационные наезды" со стороны США и союзников прежде всего на Китай, чтобы остановить его от реального вовлечения в этот процесс", – сказал политолог из США.

Решится ли Китай окончательно встать на сторону России

Пока мы не можем точно сказать, пойдет ли Пекин на такой шаг. Однако до сих пор он этого не делал, поскольку это невыгодно для него.

Если Китаю невыгодно было делать это в самом начале войны, когда у России были хорошие позиции, то сейчас Китай 10 раз подумает, делать ли это. Учитывая, что США увеличивают давление на Россию и поддержку Украины,

– подчеркнул Юнус.

По его мнению, все эти разговоры о вероятной помощи Пекина Москве пока возможны лишь из-за того, что вводимые в отношении России санкции были недостаточно мощными.

В то же время, не склоняет Китай окончательно стать на сторону России и ситуация на поле боя. Политолог предположил, что Кремль еще год назад мог наобещать Пекину традиционные "Киев за три дня", но все идет не по их сценарию. Следовательно, в ближайшее время маловероятно движение Китая в сторону жесткой поддержки Москвы.

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А политическая риторика и определенные моменты обхода на небольших уровнях могут быть. Впрочем, Китай не сможет предоставить России такую системную поддержку, которую сегодня имеет наше государство. Это ведь выдаст Китай, поэтому они могут делать это на мелких уровнях.