Большие проблемы диктатору могут создать также российские солдаты, которые будут возвращаться домой. Как рассказала в эфире 24 Канала политолог Наталья Шавшукова, определенная часть россиян готова терпеть войну ради собственной выгоды.

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Режим Путина могут свергнуть

В России есть большое количество военных, с которыми придется считаться после их возвращения с фронта. Хотя вражеские потери огромные, в Москве они почти незаметны – из крупных городов людей массово не мобилизовали. Зато есть регионы, в частности в Сибири, где села фактически опустошены.

Для многих из этих людей война стала своеобразным "социальным лифтом" – единственным шансом изменить свою жизнь.

Теперь у них возникают вполне логичные вопросы: ради чего мы воевали? Почему мы захватили лишь часть территории Украины, а не всю? Почему так и не восстановили "великую империю"?

– отметила политолог.

Стоит отметить, что для Путина такие люди – особенно те, кто имеет идеологическую мотивацию, – также являются врагами.

Например, Игорь Стрелков-Гиркин, который фактически спровоцировал войну в 2014 году, сегодня находится в тюрьме. Евгений Пригожин, лидер ЧВК "Вагнера", который начал задавать вышеупомянутые вопросы, погиб в авиакатастрофе. Несколько генералов, которые начали выражать недовольство, также были отстранены или арестованы.

Это свидетельствует о том, что Путин боится этих людей. Он боится вопросов, которые они могут задавать. Ведь именно в этих людях кроется реальная сила, которая потенциально может его свергнуть.

Некоторые россияне готовы потерпеть

В окружении Путина, особенно среди так называемого либерального экономического крыла, действительно есть люди, которые жалеют из-за потери своего статуса, возможности учить детей на Западе и вообще вести привычный для себя образ жизни. Однако стоит отметить, что это не мешает многим из них продолжать роскошную жизнь.

Чиновники московской власти активно скупают недвижимость в Дубае. Санкции не стали для них реальной преградой. Кроме того, остаются альтернативные направления для отдыха россиян – например, Турция и Египет. Для большинства россиян это и есть предел их "зарубежного" опыта: дальше этих стран они никогда не выезжали.

В самой российской элите сегодня царит атмосфера потребительского разгула. Элита настолько выиграла от войны – через государственные заказы, "распил" бюджетов, коррупционные схемы – что, вероятно, ожидает продолжения "пира". Их устраивает ситуация, в которой можно зарабатывать огромные деньги на чужом горе – как украинском, так и российском.

Как отметила Наталья Шавшукова, они готовы немного потерпеть – без европейских курортов или вилл на Лазурном берегу – чтобы только снова получить доступ к новым потокам денег, еще одного миллиарда, новых схем и новых привилегий.