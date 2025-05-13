Великі проблеми диктатору можуть створити також російські солдати, які повертатимуться додому. Як розповіла в етері 24 Каналу політологиня Наталія Шавшукова, певна частина росіян готова терпіти війну задля власної вигоди.

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Режим Путіна можуть повалити

У Росії є велика кількість військових, з якими доведеться рахуватися після їхнього повернення з фронту. Хоча ворожі втрати шалені, у Москві вони майже непомітні – з великих міст людей масово не мобілізували. Натомість є регіони, зокрема у Сибіру, де села фактично спустошені.

Для багатьох із цих людей війна стала своєрідним "соціальним ліфтом" – єдиним шансом змінити своє життя.

Тепер у них виникають цілком логічні запитання: заради чого ми воювали? Чому ми захопили лише частину території України, а не всю? Чому так і не відновили "велику імперію"?

– зауважила політологиня.

Варто зазначити, що для Путіна такі люди – особливо ті, хто має ідеологічну мотивацію, – також є ворогами.

Наприклад, Ігор Стрєлков-Гіркін, який фактично спровокував війну у 2014 році, сьогодні перебуває у в'язниці. Євгеній Пригожин, лідер ПВК "Вагнера", який почав ставити вищезазначені запитання, загинув в авіакатастрофі. Кілька генералів, які почали висловлювати невдоволення, також були усунуті або заарештовані.

Це свідчить про те, що Путін боїться цих людей. Він боїться питань, які вони можуть ставити. Адже саме в цих людях криється реальна сила, яка потенційно може його повалити.

Деякі росіяни готові потерпіти

В оточенні Путіна, особливо серед так званого ліберального економічного крила, дійсно є люди, які шкодують через втрату свого статусу, можливості навчати дітей на Заході та взагалі вести звичний для себе спосіб життя. Однак варто зазначити, що це не заважає багатьом із них продовжувати розкішне життя.

Чиновники московської влади активно скуповують нерухомість у Дубаї. Санкції не стали для них реальною перепоною. Крім того, залишаються альтернативні напрямки для відпочинку росіян – наприклад, Туреччина та Єгипет. Для більшості росіян це і є межа їхнього "закордонного" досвіду: далі за ці країни вони ніколи не виїжджали.

У самій російській еліті сьогодні панує атмосфера споживацького розгулу. Еліта настільки виграла від війни – через державні замовлення, "розпил" бюджетів, корупційні схеми – що, ймовірно, очікує продовження "бенкету". Їх влаштовує ситуація, у якій можна заробляти шалені гроші на чужому горі – як українському, так і російському.

Як зазначила Наталія Шавшукова, вони готові трохи потерпіти – без європейських курортів чи вілл на Лазурному березі – аби лише знову отримати доступ до нових потоків грошей, ще одного мільярда, нових схем і нових привілеїв.