Водночас Зеленський прибуде до Туреччини без делегації. Як зазначила ведуча 24 Каналу Інна Набок, український президент під час брифінгу підкреслив, що він має зустрітися саме з Путіним, а не з будь-ким іншим, і нарешті поговорити з ним сам на сам.

Важливо Тільки з Путіним я маю домовлятися про припинення вогню, – Зеленський

Інакше Росію не примусити

Зеленський впевнений, що Україна доклала усіх зусиль та продемонструвала абсолютний конструктивізм у своєму прагненні закінчити війну. Якщо Путін не прилетить до Туреччини, це має стати яскравим сигналом для всього світу, що Київ готовий до припинення вогню, а Москва не хоче миру.

Це означає, що всі тверезі і чіткі обіцянки Сполучених Штатів Америки, Європи, лідерів інших країн мають бути виконані. Інакше не примусити Росію до кроків, до того чи іншого формату деескалації. Значить будуть санкції. Можна очікувати як мінімум сильний пакет санкцій проти Росії з боку США,

– наголосив президент України.

Неодноразові зустрічі з росіянами, які відбувалися раніше, та так звана "човникова дипломатія", яка не працює, свідчать, за словами Зеленського, про те, що Путін постійно бреше.

Також на брифінгу президента журналісти порушили питання указу РНБО, який начебто забороняє вести перемовини з Путіним. Володимир Зеленський наголосив, що саме російські пропагандисти активно поширюють цей наратив, який їм вигідний.

Насправді президент України посилався на 106 статтю Конституції України та акцентував, що може вести перемовини з російським диктатором. А цей указ забороняє зустрічатися та вести будь-які переговори з Путіним проросійським українським політикам.

30-денне перемир'я більше про діалог

Сьогодні обговорюється, зокрема українськими військовослужбовцями, болюча тема, чи не скористається Росія 30-денним припиненням вогню, щоб посилитись, перегрупуватися і здійснити наступальну літню кампанію.

На думку президента, 30-денного терміну "нікому не буде достатньо", щоб повністю відновити свої сили.

Тому 30-денне припинення вогню – це більш про деескалацію і про можливість відкрити діалог. Саме про це йдеться. Тому так реагують і Сполучені Штати, і Європа, коли Росія, наприклад, говорить, що ми хочемо, щоб в цей момент не було поставок тощо. Поставки так не йдуть,

– наголосив Володимир Зеленський.

Президент України пояснив, що нібито призупинення постачання військової підтримки нашій країні не допоможе росіянам. Річ у тім, що західна техніка та зброя, яку передали США, вже впродовж кількох місяців перебуває в Європі. Зеленський додав, все озброєння, яке потрібно Україні, вже є на складах.

Президент наголосив, що готовий на все, щоб зустрітися з Путіним. А чи зважиться на приїзд до Туреччини російський диктатор, буде відомо незабаром.

Також очільник держави заявив на брифінгу, що Китай підтримав 30-денне припинення вогню, запропоноване Україною. Київ навіть отримав відповідний сигнал, зокрема, від Пекіну, що "було б справедливо йти до повного припинення вогню".