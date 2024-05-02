Такое мнение 24 Каналу высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что есть только один способ сменить власть на территории страны-агрессора.
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Как сбросить Путина
Рядовые россияне уже начинают ощущать на себе первые последствия украинских ударов беспилотниками по нефтеперерабатывающим заводам России. В частности, в стране заканчиваются запасы бензина. По данным Politico, только в течение последней недели цены на дизель выросли на 10%, а цены на бензин достигли шестимесячного максимума и повысились более чем на 20% с начала года.
Логично, что это должно было бы вызвать возмущение населения, прежде всего к власти из-за того, что начала войну в Украине, которая постепенно переходит на территорию страны-агрессора. Однако, к сожалению, российское общество построено иным образом и такая схема не работает.
Так, уменьшилась переработка нефтепродуктов, цены выросли, но результата никакого. Конечно, недовольство будет, но это ни во что не конвертируется. Народ не пойдет и не поднимет вилы на кого-то. Я имею в виду под вилами оружие,
– отметил Яковенко.
По его словам, когда в России существует внутренняя армия, которая нацелена на подавление потенциального бунта, то нет никаких шансов, что это произойдет.
Тоталитарные фашистские режимы изнутри не сбрасываются. В истории человечества еще не было таких случаев, поэтому сейчас все решается на поле боя в Украине.
Только тотальное поражение России на фронте, в частности, когда начнут отваливаться намоленные территории как Крым, в который Кремль вложил большое количество мифов, возникнет ощущение, что царь ненастоящий и пора войску бунтовать. По моему мнению, это станет переломным моментом, но до этого, к сожалению, далеко,
– сказал российский оппозиционный журналист.
Запад не сформировал конечную цель
Самая главная проблема заключается в том, что Запад на сегодняшний момент не сформировал цели этой войны – фашистский режим Путина должен быть уничтожен.
Помощь от США, за которую 20 апреля наконец проголосовала Палата представителей, это то, что позволит сохранить какое-то количество жизней украинских солдат и не позволит украинской армии терять новые территории, но 61 миллиард долларов – это не сумма победы,
– добавил Яковенко.
Он отметил, что если бы цель войны была сформулирована, то это, конечно, совсем другие деньги, а не 61 миллиард долларов. Этих средств достаточного для того, чтобы Украина не проиграла, но эта сумма и близко не похожа на ту, чтобы Вооруженные Силы смогли победить.
Возможен ли переворот в России
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко считает, что российская элита все еще может пойти против Владимира Путина, но это может произойти только при определенных условиях. Для этого в российском военно-политическом руководстве должны понять, что "цена пребывания с Путиным выше, чем уход от него".
- Сейчас ситуация в России – это хрупкая стабильность, которая может в любой момент закончиться. Как отметил Литвиненко, Кремль – это сложная система, однако и она имеет слабые места.
- Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что российский президент совершил "стратегическую ошибку", напав на наше государство. Ведь россияне начали быстро воспринимать действительность, какой она есть, а не ту, что "красиво" описывают российские пропагандисты.