Но остались ли еще люди, которые могут решиться на отстранение Путина 24 Каналу рассказал политолог Александр Морозов.

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Чего боится Путин

Отставка Сергея Суровикина, Ивана Попова свидетельствует не только о коррупционной составляющей, но и о нарастающем недоверии к военным, которое существует у Путина.

Его опасения не беспочвенны. Ведь то, как далеко он зашел и более, чем двухлетняя война ставит вопрос перед многими и в большом бизнесе, и в военной сфере: "А чем должна закончиться война, и способен ли Путин как руководитель государства ее закончить?". Этот вопрос будет ставиться чаще и острее,

– отметил Морозов.

Это понимает и сам глава Кремля, поэтому так истерично относится к своей охране и безопасности.

Кто может заменить Путина

Сейчас трудно определить, что именно станет той триггерной точкой для противников Путина, но рейд Пригожина, события в Курской области, серия недовольств среди исламского мира уже становятся значительной проблемой для путинской системы. Сюда же добавляются санкции, которые давят на российскую экономику и провоцируют инфляцию.

Российское население будет затягивать пояса, но мы не знаем, где та точка, когда крах системы усилится. Так будет до тех пор, пока кто-то из россиян не решит взять ответственность на себя и вывести Путина из этой игры, а потом будет пытаться перейти к более разумной политике,

– добавил Морозов.

Он убежден, что один человек не способен этого сделать, вероятно, говорится об определенной группировке, теневой коалиции, которая хоть и будет работать против Путина, но будет декларировать свою работу в интересах государства.

Поэтому, кто бы ни решился выступить против Путина, стоит помнить, что они вряд ли станут либеральными коллегами цивилизованному миру, а людьми вполне системными и теми кто будет выступать за сохранение России.