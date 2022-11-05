Кто может заменить Столтенберга в НАТО: Давыдюк о главном кандидате

НАТО получит нового генсека в 2023 году. Уже есть список конкретных кандидатов, в частности глава МИД и министр финансов Канады Христя Фриланд.

Об этом для 24 канала рассказал политолог Николай Давыдюк. Он считает, что вероятнее всего именно Фриланд возглавит Альянс.

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"Если генсеком НАТО станет Фриланд, у которой есть украинские корни, то в том же году Украина вступит в НАТО. Это 100%. Украина как государство и политический субъект на карте мира занимает минимум половину ее мозга. И потому, что она украинка, и потому, что она канадка", – отметил политолог.

"Это будет победой Украины"

По словам Давыдюка, Фриланд раньше занималась темой Украины. Кроме этого, сейчас Украина в топе мирового вопроса безопасности. Все это в комплексе станет самой большой папкой на стол Фриланд в новой должности.

Вот тогда она захочет решить проблему, а не переложить на следующего руководителя. Проблема невступления Украины в НАТО больше, чем потенциальные проблемы вступления. Поэтому ей проще принять логическое и правильное решение, – отметил политолог.

Он добавил, что Фриланд до сих пор общается с российским олигархом Фридманом. Однако она, как считает Давыдюк, выберет персональную карьеру, чтобы войти в мировую историю.

"Это будет победа для Украины и украинскости, когда дочь мигрантов сможет возглавить такую большую структуру и это покажет космополитичность Украины и глобальность. Я не сомневаюсь, что Фриланд поможет", – сказал политолог.

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