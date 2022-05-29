"Кто нам будет на пенсию зарабатывать – никто": россиянки агитируют своих мужчин писать рапорты

Россиянки засуетились и агитируют своих мужчин писать рапорты и возвращаться домой. Говорят, что некому зарабатывать им на пенсию.

Украинская разведка перехватила разговор российского оккупанта со своими родными, в котором жена и мать захватчика агитируют писать рапорт на увольнение из армии.

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Жена утверждает, что судебное преследование, которым пугает военных российское командование, не имеет законных оснований. Она говорит, что нашла адвоката, который может все решить.

А кто будет зарабатывать на пенсию

Дальше к разговору присоединилась мать оккупанта. Она сетовала на ложную информацию о потерях, которую подают российские СМИ. Больше женщину волнует, кто же будет зарабатывать ей на пенсию, если молодежь погибнет в Украине.

США – 21 тысяча россиян погибли, Украина ставит 24. А наши – 1200, воображения? Это возраст от 18 до 25. А кто нам будет на пенсию зарабатывать? Никто. Пенсию отменят. Короче, ж*па,

– жалуется женщина.

Мать добавляет, что неизвестно, сколько еще будет продолжаться война. Она признает, что восстанавливать Украину придется также за счет россиян.

Концерты на фоне похорон

Мать возмутилась, что по телевизору показывают только праздники. К примеру, транслировали огромный концерт "Улан-Удэ 99 лет". При этом в Бурятии каждый день хоронят солдат, привозимых из Украины.

"Должны быть в трауре... Детей патриотизма бросились учить... Сколько народу, а правды ничуть нет, - заключает женщина.

Перехвачен разговор оккупанта с родственниками:

Российский рубль превращается в "фантик"

Недавно Служба безопасности Украины перехватила разговор еще одного российского оккупанта. Он получил ранения в Украине. Вероятно, надеялся получить денежное вознаграждение за это. Однако жалуется на удешевление российской валюты. Говорит, что 3 миллионов рублей им не хватает даже на то, чтоб приобрести однокомнатную квартиру в российской глубинке. Жалуется, что цены "пдец поднялись".

Его собеседник пошутил, что для последующей выплаты захватчику нужно получить еще одну порцию "люлей" от Вооруженных сил Украины. Мол, еще одним ранением на квартиру заработает. Правда, если он вернется, то присоединится к 30 тысячам россиян, которых украинская армия сделала "хорошими", то есть ликвидированными.

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