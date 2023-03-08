При этом окончательно пригодность человека к призыву определяет военно-врачебная комиссия (ВЛК) во время медицинского осмотра военнообязанного. Список заболеваний и медицинских состояний указан в приказе Министерства обороны Украины №402 и он достаточно обширен, сообщает 24 Канал.

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Болезни кожи, которые могут стать основанием для исключения из военного учета

Среди множества болезней и медицинских состояний отмечены и разные заболевания кожи. Однако таких, которые могут стать основанием для исключения из военного учета в военное время три. Это:

  • атопический дерматит с распространенной лихенификацией кожного покрова,
  • пузырчатка обыкновенная,
  • герпетиформный дерматит.

Другие кожные заболевания делают человека непригодным или временно непригодным для военной службы в мирный период.

Какие врачи проводят осмотр во время медкомиссии

Во время прохождения медкомиссии военнообязанному нужно пройти несколько врачей. Однако это происходит после получения повестки и явки в ТЦК и СП.

В медучреждении военнообязанного должны осмотреть:

  • хирург;
  • терапевт;
  • невропатолог;
  • психиатр;
  • офтальмолог;
  • оториноларинголог;
  • дерматолог;
  • стоматолог.

При этом врачи могут направить на обследование других специалистов. Однако только в случае необходимости.

Мобилизация в Украине: последние новости

  • В Украине было предложено разрешить выезд за границу некоторым категориям мужчин: украинским студентам иностранных вузов и другим категориям граждан, не подлежащим мобилизации. При этом мужчина, желающий уехать, должен взять на себя официально обязанность вернуться в Украину, а сам выезд должен быть согласован с военкоматом.
  • Отметим, что в Украине при определенных условиях могут мобилизовать студентов. Речь идет о тех, кто учится заочно или поступает после завершения обучения в университет, магистратуру, аспирантуру и докторантуру.
  • Согласно Закону, в военное время выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства запрещается. Он возможен только по разрешению ТЦК и СП. Однако этот закон плохо урегулирован.