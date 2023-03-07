Однако этот вопрос плохо урегулирован, сообщает адвокат Богдан Пересада. Могут ли граждане Украины уезжать со своего места жительства – читайте в материале 24 Канала.
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Действительно ли любой выезд с места жительства возможен только с разрешения военкомата
Адвокат отмечает, что в соответствии с Законом, в военное время выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства запрещается. Он возможен только по разрешению руководителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Однако этот закон плохо урегулирован. В нем четко не указано, что следует считать "местом жительства".
Поэтому неизвестно, говорится о городе, улице, районе или районном центре, возможно, областе. Выходит, что запрет нарушает очень большое количество людей, которые, например, ездят на работу в другой город или в командировку.
Юридически смена места жительства наступает тогда, когда вы пропишетесь по новому адресу. Если следовать указанной норме, то любой выезд с места жительства возможен только с разрешения военкомата,
– объяснил адвокат.
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Могут вручить повестку, если вы за границей
- Адвокат Надежда Грищенко рассказала, что нужно делать военнообязанным за границей, которым в Украине пришла повестка. Она подчеркнула, что повестка вручается лично военнообязанному.
- Никто посторонний не может взять ее. В таком случае при попытке вручить повестку родственники должны объяснить, что гражданин, которому она назначена, за границей и не имеет возможности вернуться в Украину.
- Через родных, друзей или знакомых передавать повестки нельзя. То есть если вы находитесь за границей, то повестку вручить не могут.