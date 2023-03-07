Однако этот вопрос плохо урегулирован, сообщает адвокат Богдан Пересада. Могут ли граждане Украины уезжать со своего места жительства – читайте в материале 24 Канала.

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Действительно ли любой выезд с места жительства возможен только с разрешения военкомата

Адвокат отмечает, что в соответствии с Законом, в военное время выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства запрещается. Он возможен только по разрешению руководителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Однако этот закон плохо урегулирован. В нем четко не указано, что следует считать "местом жительства".

Поэтому неизвестно, говорится о городе, улице, районе или районном центре, возможно, областе. Выходит, что запрет нарушает очень большое количество людей, которые, например, ездят на работу в другой город или в командировку.

Юридически смена места жительства наступает тогда, когда вы пропишетесь по новому адресу. Если следовать указанной норме, то любой выезд с места жительства возможен только с разрешения военкомата,

– объяснил адвокат.

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