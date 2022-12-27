Безнаказанное зло: кто и какую ответственность должен нести за войну в Украине

Современный демократический мир боится даже самого определения "третья мировая война". Международному сообществу не хочется признавать факт, что война, развязанная Россией, давно вышла за пределы регионального конфликта.

Несмотря на все заявления, поддержку и решения – позиция союзников Украины (кроме разве что Великобритании) до сих пор остается сдержанно осторожной. Станислав Безушко на платформе IQ проанализировал, кто должен нести ответственность за войну против Украины.

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Почему не наказали Россию как правопреемницу СССР

Система договоров и ограничений после Первой мировой войны, на которой настаивали страны-победительницы, фактически создала условия появления Гитлера и начала Второй мировой.

После которой, вопреки громким приговорам Нюрнбергского процесса, победители показали, что всегда можно договориться. А наказание получили только выжившие и оставшиеся в Германии или знаковые и максимально публичные лица. Бывших нацистов в своей работе использовали русские, британцы, французы и американцы,

– замечает автор.

Отсутствие наказания всегда провоцирует новые преступления

Руководители СССР, оказавшись в коалиции победителей, не понесли наказание за разжигание Второй мировой войны. Война против Финляндии и совместное с Гитлером нападение на Польшу также остались без порицания и наказания. Не было наказания и за преступления в странах социалистического лагеря после Второй мировой войны.Странным образом СССР после распада мгновенно стал "демократической" Россией, которую все "на веру" восприняли как прямую правопреемницу в международных структурах безопасности. Фактически, Кремлю при выходе из биполярной системы, не только "сохранили лицо", но и сочли достойным остаться в Совбезе ООН с правом вето. Случилось это из-за нежелания после распада СССР реформировать едва живую систему международной безопасности. Большинство влиятельных мировых лидеров заняли безответственную позицию и закрыли глаза вместо того, чтобы осудить старую советскую систему.

Когда мы говорим о наказании России как правопреемницы СССР, то не должны фокусироваться только на Путине и отдельных руководителях. Наказаны должны быть также те, кто находится в тени. Создающие систему и отвечающие за ее воспроизведение и функционирование. И здесь уже говорится о тысячах людей, которые активно участвовали в подготовке нападения на Украину, отдавали команды и были исполнителями.

Именно поэтому нужно говорить об ответственности россиян за эту войну, а не персонализировать окружение вождя. Недостаточно будет просто сменить систему власти в России или руководящих лиц. В этот раз международные институты должны наказать не только руководителей и тех, кто отдавал команды на самом высоком уровне. Также не стоит сводить наказание к одномоментному показательному акту.

Все, кто убивал, насиловал, грабил – получают наказание без срока давности, даже если им будет сто лет. Преступники должны понимать, что наказание обязательно и неотвратимо.

Как наказывать Россию Не стоит после капитуляции и наказания руководства сразу вливать деньги в российскую экономику и снова делать ее равноправным партнером и членом международных организаций. Напротив, Россия должна утратить свой статус и влияние. Прикрываться заботой о жителях и незащищенных категориях населения тоже не стоит. Есть ли смысл волноваться о стране, которая, зарабатывая сотни миллиардов на нефти и газе, не беспокоится о своих гражданах, которых тоже "все устраивает"? Просто гражданам России нужно дать условия для развития и строительства новых демократических институтов. Наказание нынешней российской власти является тем шансом, что создает новые условия для демократических преобразований.

За желанием наказать Россию нужно рассмотреть еще два важных уровня:

Никто не подталкивал и не провоцировал Россию к этой войне. Решение об агрессии и нападении на соседнюю суверенную страну было исключительно ее решением.

Не следует также забывать, кто помогал России создать благоприятные условия для агрессии. Это касается как международного сообщества, так и части украинского политикума.

Ангела Меркель теперь рассказывает, как пыталась выиграть время для Украины, чтобы та стала сильнее. С одной стороны да – мы использовали это время, чтобы стать сильнее. С другой стороны, европейские и мировые лидеры просто не хотели наказывать Россию за ее преступления, и им было проще заморозить конфликт. Украинцам пришлось становиться сильнее самостоятельно без помощи международных партнеров.

Большинство мировых лидеров даже не брались серьезно за разрешение конфликта и не собирались реально остановить Россию и привлечь к ответственности. Это хорошо понимали в Кремле и поэтому не имели никаких предостережений по поводу очередного акта нападения. К сожалению, приходится констатировать, что в случае стремительного захвата Украины никто бы Россию не наказал бы.

Более того, часть мировых лидеров смирилась с фактом, что Украину придется разменять на собственные временные безопасность и покой. Им казалось, что так можно решить все проблемы. Однако украинцы так не считали и не считают. Мы уже изменили мировую систему противовесов. Но факт остается фактом, что преступное бездействие мировых лидеров и международных организаций безопасности должно быть наказано. России не удалось, потому что украинцы оказались сильными. Но Китаю в другом регионе планеты может удаться. Прецедент реакции на войну в Украине можно использовать и в будущем. Потому что если мир и дальше будет оставаться таким "рыхлым" – у Китая будут свои 3–5 дней на победу.

Наказывать нужно не только сепаратистов или коллаборантов

Именно поэтому так важно привлечение к ответственности всех, кто способствовал российскому вторжению в Украину. И это не касается только сепаратистов или коллаборантов. Политики, чиновники, журналисты и даже артисты должны понимать степень своей ответственности.

Годами продвигать российские нарративы в Украине, а затем спеть песню на украинском не станет индульгенцией. Это не обязательно должны быть судебные приговоры. Решения суда должны быть в отношении государственных функционеров, политиков и военного командования. Для публичных лиц должен быть хотя бы момент публичного признания и извинения за свои действия. И здесь уже само общество должно давить на такого рода деятелей. А не радоваться тому, что человек на девятом году войны перешел на украинский, начал говорить, что россияне плохие или "заочно записался в ТрО".

Также нужно осознать разницу между "спровоцировавшими" и "способствовавшими". Россию не нужно провоцировать, она может обосновать свои любые неадекватные действия. Содействие – это когда сознательно продвигать российские нарративы и ослаблять украинское общество. Если не признавать факт войны, не способствовать усилению обороноспособности.

Следует помнить, что все эти процессы между собой связаны. Осознание вины и ответственности рождает адекватные и понятные дальнейшие шаги. Ответственность – это признак взросления. Мы повзрослели и должны ответственно относиться ко всему, что делаем.

Международное сообщество тоже не должно смотреть на мир через темные или розовые очки. Современный мир – это все еще о жестокой конкуренции за ресурсы, борьбе различных радикальных идеологий и возможности диктаторам и психопатам возглавлять страны и влиять на мировой порядок. Угроза любой стране не абстрактна – она реальна.

В настоящий момент обычный дрон-камикадзе в руках неадекватного руководителя страны может убить сотни людей в центре любой мировой столицы. Не нужно иметь миллионную армию, чтобы атаковать какую-нибудь страну и уничтожить ее инфраструктуру. Не нужно быть диктатором в Африке или Азии, чтобы представлять опасность всему миру. Международная система контроля и противовеса должна измениться и показать, что наказание за преступления будет для всех и в любых условиях.