Кто нуждается в помощи, должны выйти, кто может, должны бороться, – Зеленский о "коридорах"

Владимир Зеленский заявил, что 5 марта должны работать гуманитарные коридоры из Мариуполя и Волновахи. Их цель – спасти людей: женщин, детей, стариков.

Зеленский заявил, что на переговорах в Беларуси группы договорились о первом шаге. Он поможет вернуть хотя бы один процент человечности в города, которые находятся в окружении и переживают самые худшие дни, сообщает 24 канал.

Заметьте Зеленский обратился к украинцам на 10-й день войны с Россией

Наша помощь уже в пути. Все, кто нуждается в помощи, должны получить возможность выйти. Кто хочет. Все, кто может защищать свой город, должны продолжать борьбу. Должны. Потому как если все уйдут, то чей тогда будет город,

– подчеркнул Зеленский.

Президент заверил, что с украинской стороны делают все возможное, чтобы договоренность заработала. Это – главная задача на сегодняшний день.

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