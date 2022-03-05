Зеленський заявив, що на переговорах у Білорусі групи домовилися про перший крок. Він допоможе повернути хоча б один відсоток людяності у міста які перебувають в оточенні й переживають найгірші дні, повідомляє 24 канал.

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Наша допомога – вже в дорозі. Усі, хто потребує допомоги, повинні мати змогу вийти. Хто хоче. Усі, хто може захищати своє місто, повинні продовжувати боротьбу. Повинні. Бо якщо всі підуть, то чиє тоді буде це місто,

– наголосив Зеленський.

Президент запевнив: з українського боку роблять усе можливе, аби домовленість запрацювала. Це – головне завдання на сьогодні.

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