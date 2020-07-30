В Беларуси заявили, что несанкционированные митинги в Минске были инициированы через социальные сети и мессенджеры из-за рубежа. Кроме того, готовили их еще с 2019 года и они являются попыткой организовать в Беларуси так называемую "цветную революцию"

Белорусские власти о протестах в стране

Соответствующее заявление сделал первый заместитель министра внутренних дел и в то же время начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич. Его слова передает белорусское государственное инфомационное агентство БелТА.

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Те несанкционированные общественно-политические мероприятия, которые проходили в июне и июле 2020 года, были инициированы в течение нескольких часов с помощью социальных сетей и мессенджеров. И инициировали их из-за границы. В дальнейшем все это действо было подхвачено, и мы были вынужденными на него адекватно реагировать,

– заметил Казакевич.

Белорусский чиновник добавил, что не только национальный сегмент интернета, но и интернет в целом стал частью политических технологий, технологии "цветных революций", которую изобрели еще в 1970-ых годах.

Обратите внимание! "Цветная революция" – понятие, которое применяют для обозначения так называемых "ненасильственных революций", а также некоторых широко известных массовых ненасильственных акций протеста.

"Мы видим последовательно все те действия, которые были прописаны еще тогда: создание протестной массы, нагнетание обстановки и прочее. В этом случае безусловной опасностью являются не сами коммуникации, а те люди, которые за этим стоят, организуют, направляют, привлекают и искусственно создают эту протестную массу и социально-политическое напряжение, которого в действительности не существует", – отметил первый заместитель главы МВД.

Такого же мнения придерживается и беларусский политолог Александр Шпаковский. По его словам, команды митингующие получали из разных чатов в мессенджерах. И, конечно, к этим акциям готовились.

"Репетиция такого рода проходила еще в 2019 году до парламентских выборов, когда на призыв одного из телеграм-каналов были попытки организации протестных акций в Минске. Пришло немного людей, но уже тогда пытались организовать стычки с сотрудниками правопорядка", – констатировал эксперт.

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