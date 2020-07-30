Как и кто организовал протесты перед выборами в Беларуси: неоднозначное заявление МВД страны
В Беларуси заявили, что несанкционированные митинги в Минске были инициированы через социальные сети и мессенджеры из-за рубежа. Кроме того, готовили их еще с 2019 года и они являются попыткой организовать в Беларуси так называемую "цветную революцию"
Белорусские власти о протестах в стране
Соответствующее заявление сделал первый заместитель министра внутренних дел и в то же время начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич. Его слова передает белорусское государственное инфомационное агентство БелТА.
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Те несанкционированные общественно-политические мероприятия, которые проходили в июне и июле 2020 года, были инициированы в течение нескольких часов с помощью социальных сетей и мессенджеров. И инициировали их из-за границы. В дальнейшем все это действо было подхвачено, и мы были вынужденными на него адекватно реагировать,
– заметил Казакевич.
Белорусский чиновник добавил, что не только национальный сегмент интернета, но и интернет в целом стал частью политических технологий, технологии "цветных революций", которую изобрели еще в 1970-ых годах.
"Мы видим последовательно все те действия, которые были прописаны еще тогда: создание протестной массы, нагнетание обстановки и прочее. В этом случае безусловной опасностью являются не сами коммуникации, а те люди, которые за этим стоят, организуют, направляют, привлекают и искусственно создают эту протестную массу и социально-политическое напряжение, которого в действительности не существует", – отметил первый заместитель главы МВД.
Такого же мнения придерживается и беларусский политолог Александр Шпаковский. По его словам, команды митингующие получали из разных чатов в мессенджерах. И, конечно, к этим акциям готовились.
"Репетиция такого рода проходила еще в 2019 году до парламентских выборов, когда на призыв одного из телеграм-каналов были попытки организации протестных акций в Минске. Пришло немного людей, но уже тогда пытались организовать стычки с сотрудниками правопорядка", – констатировал эксперт.
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Почему в Беларуси начались акции протеста
- Людей возмутил отказ ЦИК регистрировать 2 оппозиционных кандидатов – Виктора Бабарико и Валерия Цапкала. Именно из-за этого белорусы вышли на улицы в разных городах страны. Таким образом они выразили свое несогласие.
- Впоследствии активистов начали задерживать силовики. Стоит отметить, что только в Минске задержали 129 человек. В Беларуси – более 150. Среди задержанных есть журналисты, несовершеннолетние и гражданин России.
- Оба незарегистрированных кандидата побеждали Александра Лукашенко на выборах. Такая информация была благодаря независимым опросам.
- Есть и третий кандидат, обходившая Лукашенко – Светлана Тихановская, жена ранее задержанного блогера и активиста Сергея Тихановского. Ее ЦИК до выборов таки допустила.
- Выборы президента Беларуси запланированы на 9 августа. Участие в них примут 5 кандидатов – Лукашенко (будет баллотироваться в шестой раз) и Тихановська, а также председатель партии Белорусская социал-демократическая "Грамада" Сергей Черечень, ексдепутат Анна Канопацкая и сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев.