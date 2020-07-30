Официальный Минск заявил, что на территорию страны намерены въехать новые группировки. Они сейчас готовятся на территории России. Их цель – организация провокаций в Беларуси.

Подробнее о прибытии новых боевиков в Беларусь

Такое заявление сделали кандидаты в президенты Беларуси Сергей Черечень и Андрей Дмитриев. Как они рассказали, об этом им сообщили на срочной встрече с главой ЦИК Беларуси, а именно генеральный секретарь белорусского Совбеза Андрей Равков, передает 24 канал.

К теме Кандидатов в президенты Беларуси срочно вызвали в ЦИК: что известно

"Основная цель встречи – предупредить о вероятных провокациях, и эти провокации скорее всего будут", – подчеркнул Черечень.

Как он объяснил, на территории Беларуси накануне задержали боевиков, и таких боевиков здесь – еще много.

Плюс в России готовятся группировки, планирующие въехать на территорию Республики Беларусь до 9 августа. И соответственно те мероприятия, которые будут проводить в формате митингов-концертов, будут опасными,

– заметил Черечень.

Смотрите видео заявления Чечереня о прибытии боевиков в Беларусь

Андрей Дмитриев, со своей стороны, добавил, что такие группировки готовятся под российским Псковом и Невелем. Оба города размещаются недалеко от границы с Беларусью.

Обратите внимание В Беларуси задержанных наемников "Вагнера" подозревают в организации теракта: детали

Что этому предшествовало

Накануне в Беларуси сотрудники белорусского КГБ и спецназовцы ОМОНа задержали 32 боевиков в ночь на 29 июля под Минском. Еще одного – в Гомельской области.

Еще одного – Все задержанные имели паспорта России и являются членами частной военной компании "Вагнера".

Государственное информационное агентство БелТА со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что на территорию страны прибыли более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.

в период избирательной кампании. С собой россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех – три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.

Сначала наемники заселились в одном из минских отелей, а через несколько дней переехали в санаторий в Минском районе. Собственно здесь их и задержали

Собственно здесь их и задержали В санатории говорят, что приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртное не употребляли, увеселительные заведения не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Кроме того, они небольшими группами внимательно изучали территорию и окружение санатория.

Спиртное не употребляли, увеселительные заведения не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Кроме того, они небольшими группами внимательно изучали территорию и окружение санатория. Также БелТА опубликовала список имен задержанных боевиков. Среди них есть те, кто внесен в украинскую базу "Миротворец". Российское издание "Фонтанка" пишет, что по меньшей мере шестеро воевали против Украины на Донбассе. Кроме того, бваший главарь боевиков Захар Прилепин подтвердил, что среди задержанных есть бойцы его бывшего батальона. Полный список задержанных в Беларуси боевиков – по ссылке.

Кроме того, бваший главарь боевиков Захар Прилепин подтвердил, что среди задержанных есть бойцы его бывшего батальона. Полный список задержанных в Беларуси боевиков – по ссылке. После этого президент страны Александр Лукашенко созвал Совбез. На совещании решили отправить дополнительное войско на границу с Россией, а также вызвать российского и украинского послов.