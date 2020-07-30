Кандидатов в президенты Беларуси срочно созвали в ЦИК: что известно
ЦИК Беларуси срочно вызвал всех зарегистрированных кандидатов в президенты на встречу с главой комиссии Лидией Ермошиной. Мероприятие должно было начаться 30 июля в 8:55.
Срочная встреча с кандидатами в президенты в ЦИК Беларуси
О том, что его вызывают в Центризбирком, сообщил глава партии Белорусская социал-демократическая "Грамада", кандидат в президенты Беларуси Сергей Черечень. Соответствующее сообщение появилось на его фейсбук-странице.
Что этому предшествовало В Беларуси задержали "серого кардинала" выборов Шклярова, который работал против Лукашенко
"В четверг, 30 июля, в 8:55, всех кандидатов приглашают в ЦИК. Для чего? Узнаем 30 июля", – отметил политик.
В комментарии TUT.BY Черечень рассказал, что ему об этом сообщили по телефону.
По какой причине Лидия Ермошина всех собирает, не сказали, почему в таком авральном режиме – тоже. Просто сказали, что в срочном порядке поставили задачу завтра утром всех собрать,
– сообщил кандидат в президенты Беларуси.
Кроме Череченя, аналогичные приглашения получили еще три кандидата в президенты – жена задержанного блогера и активиста Светлана Тихановская, экс-депутат Анна Канопацкая и сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев.
В ЦИК Беларуси, со своей стороны, подтвердили журналистам, что кандидатов действительно собирают на встречу с Лидией Ермошиной. Повестку дня встречи назвать не смогли.
К слову, примерно в 8:50 30 июля белорусский оппозиционный канал Белсат опубликовал фотографию Ермошиной, которая заходит в здание белорусского Центризбиркома. Впоследствии в ЦИК пришли все кандидаты.
Обратите внимание Задержание боевиков "Вагнера": Беларусь перебрасывает дополнительное войско на границу с Россией
Кандидатов в президенты срочно вызвали в ЦИК Беларуси: видео
Основное о выборах президента Беларуси
- Волеизъявления белорусского народа запланировано на 9 августа.
- Участие в выборах принимают 5 кандидатов. Кроме вышеуказанных лиц, также заявил о желании в очередной раз поспорить за главное кресло действующий президент Александр Лукашенко. Он будет баллотироваться на 6 срок.
- Его основные соперники – Виктор Бабарико и Валерий Цепкало – не смогли пройти регистрацию в ЦИК. Более того, в отношении Бабарико возбудили уголовное дело об отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки.
- Выборы президента Беларуси сопровождаются масштабными митингами оппозиции, протестами против действующей власти и задержаниями неугодных режиму Лукашенко людей: от митингующих до политиков.