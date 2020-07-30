ЦИК Беларуси срочно вызвал всех зарегистрированных кандидатов в президенты на встречу с главой комиссии Лидией Ермошиной. Мероприятие должно было начаться 30 июля в 8:55.

Срочная встреча с кандидатами в президенты в ЦИК Беларуси

О том, что его вызывают в Центризбирком, сообщил глава партии Белорусская социал-демократическая "Грамада", кандидат в президенты Беларуси Сергей Черечень. Соответствующее сообщение появилось на его фейсбук-странице.

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"В четверг, 30 июля, в 8:55, всех кандидатов приглашают в ЦИК. Для чего? Узнаем 30 июля", – отметил политик.

В комментарии TUT.BY Черечень рассказал, что ему об этом сообщили по телефону.

По какой причине Лидия Ермошина всех собирает, не сказали, почему в таком авральном режиме – тоже. Просто сказали, что в срочном порядке поставили задачу завтра утром всех собрать,

– сообщил кандидат в президенты Беларуси.

Кроме Череченя, аналогичные приглашения получили еще три кандидата в президенты – жена задержанного блогера и активиста Светлана Тихановская, экс-депутат Анна Канопацкая и сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев.

В ЦИК Беларуси, со своей стороны, подтвердили журналистам, что кандидатов действительно собирают на встречу с Лидией Ермошиной. Повестку дня встречи назвать не смогли.

К слову, примерно в 8:50 30 июля белорусский оппозиционный канал Белсат опубликовал фотографию Ермошиной, которая заходит в здание белорусского Центризбиркома. Впоследствии в ЦИК пришли все кандидаты.

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