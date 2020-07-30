ЦВК Білорусі терміново викликав усіх зареєстрованих кандидатів у президенти на зустріч із очільницею комісії Лідією Єрмошиною. Захід мав розпочатися 30 липня о 8:55.

Термінова зустріч із кандидатами в президенти в ЦВК Білорусі

Про те, що його викликають у Центрвиборчком, повідомив голова партії Білоруська соціал-демократична "Грамада", кандидат у президенти Білорусі Сергій Черечень. Відповідний допис з’явився на його фейсбук-сторінці.

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"У четвер, 30 липня, о 8:55, всіх кандидатів запрошують в ЦВК. Навіщо? Дізнаємося 30 липня", – зазначив політик.

У коментарі TUT.BY Черечень розповів, що йому про це повідомили телефоном.

З якої причини Лідія Єрмошина всіх збирає, не сказали, чому в такому авральному режимі – теж. Просто сказали, що в терміновому порядку поставили завдання завтра вранці всіх зібрати,

– повідомив кандидат у президенти Білорусі.

Окрім Череченя, аналогічні запрошення отримали ще три кандидати в президенти – дружина затриманого блогера та активіста Світлана Тіхановська, ексдепутат Ганна Канопацька та співголова об'єднання "Говори правду" Андрій Дмитрієв.

У ЦВК Білорусі, зі свого боку, підтвердили журналістам, що кандидатів дійсно збирають на зустріч з Лідією Єрмошиною. Порядок денний зустрічі назвати не змогли.

До слова, приблизно о 8:50 30 липня білоруське опозиційний канал Белсат опублікував світлину Єрмошиної, як та заходить до будівлі білоруського Центрвиборчкому. Згодом до ЦВК прийшли усі кандидати.

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Кандидатів у президенти терміново викликали до ЦВК Білорусі: відео

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