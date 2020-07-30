Кандидатів у президенти Білорусі терміново викликали до ЦВК: що відомо
ЦВК Білорусі терміново викликав усіх зареєстрованих кандидатів у президенти на зустріч із очільницею комісії Лідією Єрмошиною. Захід мав розпочатися 30 липня о 8:55.
Термінова зустріч із кандидатами в президенти в ЦВК Білорусі
Про те, що його викликають у Центрвиборчком, повідомив голова партії Білоруська соціал-демократична "Грамада", кандидат у президенти Білорусі Сергій Черечень. Відповідний допис з’явився на його фейсбук-сторінці.
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"У четвер, 30 липня, о 8:55, всіх кандидатів запрошують в ЦВК. Навіщо? Дізнаємося 30 липня", – зазначив політик.
У коментарі TUT.BY Черечень розповів, що йому про це повідомили телефоном.
З якої причини Лідія Єрмошина всіх збирає, не сказали, чому в такому авральному режимі – теж. Просто сказали, що в терміновому порядку поставили завдання завтра вранці всіх зібрати,
– повідомив кандидат у президенти Білорусі.
Окрім Череченя, аналогічні запрошення отримали ще три кандидати в президенти – дружина затриманого блогера та активіста Світлана Тіхановська, ексдепутат Ганна Канопацька та співголова об'єднання "Говори правду" Андрій Дмитрієв.
У ЦВК Білорусі, зі свого боку, підтвердили журналістам, що кандидатів дійсно збирають на зустріч з Лідією Єрмошиною. Порядок денний зустрічі назвати не змогли.
До слова, приблизно о 8:50 30 липня білоруське опозиційний канал Белсат опублікував світлину Єрмошиної, як та заходить до будівлі білоруського Центрвиборчкому. Згодом до ЦВК прийшли усі кандидати.
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Кандидатів у президенти терміново викликали до ЦВК Білорусі: відео
Основне про вибори президенти Білорусі
- Волевиявлення білоруського народу заплановано на 9 серпня.
- Участь у виборах беруть 5 кандидатів. Окрім вищезазначених осіб, також заявив про бажання вкотре посперечатися за головне крісло чинний президент Олександр Лукашенко. Він балотуватиметься на 6 термін.
- Його основні суперники – Віктор Бабарика та Валерій Цепкало – не змогли пройти реєстрацію в ЦВК. Більше того, щодо Бабарика порушили кримінальну справу про відмивання грошей, ухилення від сплати податків і дачі хабара.
- Вибори президента Білорусі супроводжуються масштабними мітингами опозиції, протестами проти чинної влади та затриманнями неугодних режиму Лукашенка людей: від мітингувальників до політиків.