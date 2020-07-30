Політтехнолога Віталія Шклярова затримали 29 липня. Правоохоронці Білорусі вважають, що чоловік під гасло "Країна для життя" у соцмережах мобілізовував протестний електорат навколо суперників Лукашенка – родини Тихановських.

Про це повідомила БЕЛТА з посиланням на випуск новин телеканалу ОНТ. Там заявили, що майданчик "Країна для життя" працював під зовнішнім управлінням Шклярова.

До слова Білорусь викликає "на килим" послів Росії і України через затриманих бойовиків

Шклярова, до слова, назвали російським піарщиком, хоча він є уродженцем білоруського Гомеля. Сам себе ж він позиціонував як "американський, німецький і російський політичний консультант".

У повідомленні телеканалу прозвучало:

"Йому (Шклярову – 24 канал) належить пояснити, навіщо він впроваджував в передвиборні штаби кандидатів своїх агентів, як мобілізував навколо Тихановського протестний електорат, а головне – в чиїх інтересах".



Сам Шкляров написав у телеграмі, що його арештували

Про Віталія Шклярова відомо таке:

У ЗМІ Білорусі його часто називають "сірим кардиналом політичних кампаній".

Він консультував кампанії Ангели Меркель, Барака Обами, Барні Сандерса та Ксенії Собчак.

Тим часом у соцмережах білоруси пишуть, що по всій країні помічають рухи військових – встановлення палаток на дорогах, пересування колон із військовослужбовцями та військової техніки.

Люди остерігаються, що Лукашенко може скасувати або перенести вибори після гучного затримання того ж 29 липня бойовиків російської ПВК "Вагнера" (частина з яких воювали й на Донбасі).