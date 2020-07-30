Политтехнолога Виталия Шклярова задержали 29 июля. Правоохранители Беларуси считают, что мужчина под лозунг "Страна для жизни" в соцсетях мобилизовывал протестный электорат вокруг соперников Лукашенко – семьи Тихановських.

Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на выпуск новостей телеканала ОНТ. Там заявили, что площадка "Страна для жизни" работала под внешним управлением Шклярова.

К слову Беларусь вызывает "на ковер" послов России и Украины из-за задержанных боевиков

Шклярова, к слову, назвали российским пиарщиком, хотя он является уроженцем белорусского Гомеля. Сам себя он позиционировал как "американский, немецкий и российский политический консультант".

В сообщении телеканала прозвучало:

" Ему (Шклярову – 24 канал) предстоит объяснить, зачем он внедрял в предвыборные штабы кандидатов своих агентов, как мобилизовал вокруг Тихановского протестный электорат, а главное – в чьих интересах ".



Сам Шкляров написал в телеграмме, что его арестовали

О Виталии Шклярове известно следующее:

В СМИ Беларуси его часто называют "серым кардиналом политических кампаний".

Он консультировал кампании Ангелы Меркель, Барака Обамы, Барни Сандерса и Ксении Собчак.

Тем временем в соцсетях белорусы пишут, что по всей стране замечают движения военных – установление палаток на дорогах, передвижения колонн с военнослужащими и военной техники.