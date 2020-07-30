В Беларуси задержали "серого кардинала" выборов Шклярова, который работал против Лукашенко
Политтехнолога Виталия Шклярова задержали 29 июля. Правоохранители Беларуси считают, что мужчина под лозунг "Страна для жизни" в соцсетях мобилизовывал протестный электорат вокруг соперников Лукашенко – семьи Тихановських.
Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на выпуск новостей телеканала ОНТ. Там заявили, что площадка "Страна для жизни" работала под внешним управлением Шклярова.
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Шклярова, к слову, назвали российским пиарщиком, хотя он является уроженцем белорусского Гомеля. Сам себя он позиционировал как "американский, немецкий и российский политический консультант".
В сообщении телеканала прозвучало:
- "Ему (Шклярову – 24 канал) предстоит объяснить, зачем он внедрял в предвыборные штабы кандидатов своих агентов, как мобилизовал вокруг Тихановского протестный электорат, а главное – в чьих интересах ".
Сам Шкляров написал в телеграмме, что его арестовали
О Виталии Шклярове известно следующее:
- В СМИ Беларуси его часто называют "серым кардиналом политических кампаний".
- Он консультировал кампании Ангелы Меркель, Барака Обамы, Барни Сандерса и Ксении Собчак.
Тем временем в соцсетях белорусы пишут, что по всей стране замечают движения военных – установление палаток на дорогах, передвижения колонн с военнослужащими и военной техники.
Люди опасаются, что Лукашенко может отменить или перенести выборы после громкого задержания того же 29 июля боевиков российской ЧВК "Вагнера" (часть из которых воевали и на Донбассе).