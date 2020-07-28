Нещодавно головна конкурентка Лукашенка на виборах президента Білорусі таки відповіла на питання про Крим. Спочатку Світлана Тихановська не пояснювала свою позицію – мовляв, ця тема розколює білоруське суспільство. Пізніше заявила, що юридично півострів є українським, а фактично – російським. Що означають ці заяви – читайте далі.

Тихановська – кандидат пробілоруський, прозахідний та продемократичний. На цьому в прямому ефірі 24 каналу наголосив журналіст Франак Вячорка.

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Він пояснив: аби перемогти Лукашенка, їй потрібно об'єднати дуже різний електорат. Зокрема тих, хто називає Крим російським, та тих, хто вважає, що півострів анексований Москвою.

"Чим менше вона займає конкретних позицій, тим популярнішою вона є. І це її сила, що вона каже: я не маю програми, я балотуюся в президенти, аби провести нові вибори. Поки ця програма працює, поки вона так говорить, люди приходять її підтримати", – пояснив він.

Як Тихановська відповіла на питання про Крим

"Можна я скажу так, як прийнято говорити в нашій країні, як прийнято за міжнародними законами? Юридично Крим український, фактично – російський. І не мучте мене більше", – зазначила вона.

Крім цього, Тихановська запевнила, що їй дуже боляче через те, що "в Україні війна, яка розділяє людей і налаштовує один проти одного". Вона підкреслила, що виступає проти будь-якого прояву війни.

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