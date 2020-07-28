Недавно главная конкурентка Лукашенко на выборах президента Беларуси таки ответила на вопрос о Крыме. Сначала Светлана Тихановская не объясняла свою позицию – мол, эта тема раскалывает белорусское общество. Позже заявила, что юридически полуостров является украинским, а фактически – российским. Что означают эти заявления – читайте дальше.

Тихановская – кандидат пробелорусский, прозападный и продемократический. Об этом в прямом эфире 24 канала отметил журналист Франак Вячорка.

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Он пояснил: чтобы победить Лукашенко, ей нужно объединить очень разный электорат. В частности тех, кто называет Крым российским, и тех, кто считает, что полуостров аннексирован Москвой.

"Чем меньше она занимает конкретных позиций, тем популярнее она. И это ее сила, она говорит: у меня нет программы, я баллотируюсь в президенты, чтобы провести новые выборы. Пока эта программа работает, пока она так говорит, люди приходят ее поддержать", – объяснил он.

Как Тихановская ответила на вопрос о Крыме

"Можно я скажу так, как принято говорить в нашей стране, как принято по международным законам? Юридически Крым украинский, фактически – российский. И не мучайте меня больше", – отметила она.

Кроме этого, Тихановская заверила, что ей очень больно из-за того, что "в Украине война, которая разделяет людей и настраивает друг против друга". Она подчеркнула, что выступает против любого проявления войны.

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