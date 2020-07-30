Офіційний Мінськ заявив, що на територію країни мають намір в’їхати нові угруповання. Вона зараз готуються на території Росії. Їхня мета – організація провокацій у Білорусі.

Детальніше про прибуття нових бойовиків у Білорусь

Таку заяву зробили кандидати в президенти Білорусі Сергій Черечень і Андрій Дмитрієв. Як розповіли вони, про це їм повідомили на терміновій зустрічі з очільницею ЦВК Білорусі, а саме генеральний секретар білоруського Радбезу Андрій Равков, передає 24 канал.

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"Основна мета зустрічі – попередити про ймовірні провокації, і ці провокації скоріш за все будуть", – наголосив Черечень.

Як пояснив він, на території Білорусі напередодні затримали бойовиків, і таких бойовиків тут – ще багато.

Плюс у Росії готуються угруповання, що планують в’їхати на територію Республіки Білорусь до 9 серпня. І відповідно ті заходи, які будуть проводити у форматі мітингів-концертів, будуть небезпечними,

– зауважив Черечень.

Дивіться відео заяви Чечереня щодо прибуття бойовиків до Білорусі

Андрій Дмитрієв, зі свого боку, додав, що такі угруповання готуються під російським Псковом і Невелем. Обидва міста розміщуються неподалік кордону з Білоруссю.

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Що цьому передувало

Напередодні в Білорусі співробітники білоруського КДБ та спецпризначенці ОМОНу затримали 32 бойовиків уночі проти 29 липня під Мінськом . Ще одного – в Г омельській області.

. Ще одного – в Г Усі атримані мали паспорти Росії та є членами приватної військової компанії "Вагнера."

Державна інформаційна агенція БелТА посиланням на джерела у правоохоронних органах пише, що на територію країни прибули понад 200 бойовиків для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.

в період виборчої кампанії. З собою росіяни мали кожен по невеликій ручній поклажі, і на всіх – три великі важкі валізи, завантаження яких в транспортний засіб здійснювали кілька чоловіків.

Спершу найманці заселелилися в одному з мінських готелів, а за кілька днів переїхали в санаторій у Мінському районі. Власне тут їх і затримали

Власне тут їх і затримали У санаторії кажуть, що приїжджі звернули на себе увагу нехарактерною для російських туристів поведінкою та одноманітним одягом в стилі мілітарі. Спиртного не вживали, розважальних закладів не відвідували, трималися відособлено, намагаючись не привертати до себе уваги. Крім того, вони невеликими групами уважно вивчали територію та оточення санаторію.

Спиртного не вживали, розважальних закладів не відвідували, трималися відособлено, намагаючись не привертати до себе уваги. Крім того, вони невеликими групами уважно вивчали територію та оточення санаторію. Також БелТА опублікувала список імен затриманих бойовиків. Серед них є ті, кого внесено в українську базу "Миротворець". Російське видання "Фонтанка" пише, що щонайменше шестеро воювали проти України на Донбасі. Крім того, ексватажок бойовиків Захар Прилєпінпідтвердив, що серед затриманих є бійці його колишнього батальйону. Повний список затриманих у Білорусі бойовиків – за посиланням.

Крім того, ексватажок бойовиків Захар Прилєпінпідтвердив, що серед затриманих є бійці його колишнього батальйону. Повний список затриманих у Білорусі бойовиків – за посиланням. Опісля цього президент країни Олександр Лукашенко скликав Радбез. На нараді вирішили відправити додаткове військо на кордон із Росією, а також викликати послів російського та українського послів.