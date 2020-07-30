У Білорусі заявили, що несанкціоновані мітинги в Мінську було ініційовано через соціальні мережі та месенджери з-за кордону. Крім того, готували їх ще з 2019 року та вони є спробою організувати в Білорусі так звану "кольорову революцію"

Білоруська влада про протести в країні

Відповідну заяву зробив перший заступник міністра внутрішніх справ і водночас начальник кримінальної міліції Геннадій Казакевич. Його слова передає білоруська державна інфомаційна агенція БелТА.

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Ті несанкціоновані громадсько-політичні заходи, які відбувалися в червні та липні 2020 року, було ініційовано протягом кількох годин за допомогою соціальних мереж і месенджерів. Й ініціювали їх з-за кордону. Надалі все це дійство було підхоплено, і ми були змушеними на нього адекватно реагувати,

– зауважив Казакевич.

Білоруський посадовець додав, що не лише національний сегмент інтернету, але й інтернет загалом став частиною політичних технологій, технології "кольорових революцій", яку винайшли ще у 1970-их роках.

Зверніт увагу! "Кольорова революція" – поняття, яке застосовують для позначення так званих "ненасильницьких революцій", а також деяких широко відомих масових ненасильницьких акцій протесту.

"Ми бачимо послідовно всі ті дії, які було прописано ще тоді: створення протестної маси, нагнітання обстановки тощо. У цьому випадку безумовною небезпекою є не самі комунікації, а ті люди, які за цим стоять, організовують, направляють, залучають і штучно створюють цю протестну масу та соціально-політичне напруження, якого насправді не існує", – зазначив перший заступник очільника МВС.

Такої ж думки дотримується і білоруський політолог Олександр Шпаковський. За його словами, команди мітингувальники отримували з різних чатів в месенджерах. І, звісно, до цих акцій готувалися.

"Репетиція такого роду проходила ще в 2019 році до парламентських виборів, коли на заклик одного з телеграм-каналів були спроби організації протестних акцій у Мінську. Прийшло небагато людей, але вже тоді намагалися організувати сутички зі співробітниками правопорядку", – констатував експерт.

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