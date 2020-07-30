Як і хто організував протести перед виборами в Білорусі: неоднозначна заява МВС країни
У Білорусі заявили, що несанкціоновані мітинги в Мінську було ініційовано через соціальні мережі та месенджери з-за кордону. Крім того, готували їх ще з 2019 року та вони є спробою організувати в Білорусі так звану "кольорову революцію"
Білоруська влада про протести в країні
Відповідну заяву зробив перший заступник міністра внутрішніх справ і водночас начальник кримінальної міліції Геннадій Казакевич. Його слова передає білоруська державна інфомаційна агенція БелТА.
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Ті несанкціоновані громадсько-політичні заходи, які відбувалися в червні та липні 2020 року, було ініційовано протягом кількох годин за допомогою соціальних мереж і месенджерів. Й ініціювали їх з-за кордону. Надалі все це дійство було підхоплено, і ми були змушеними на нього адекватно реагувати,
– зауважив Казакевич.
Білоруський посадовець додав, що не лише національний сегмент інтернету, але й інтернет загалом став частиною політичних технологій, технології "кольорових революцій", яку винайшли ще у 1970-их роках.
"Ми бачимо послідовно всі ті дії, які було прописано ще тоді: створення протестної маси, нагнітання обстановки тощо. У цьому випадку безумовною небезпекою є не самі комунікації, а ті люди, які за цим стоять, організовують, направляють, залучають і штучно створюють цю протестну масу та соціально-політичне напруження, якого насправді не існує", – зазначив перший заступник очільника МВС.
Такої ж думки дотримується і білоруський політолог Олександр Шпаковський. За його словами, команди мітингувальники отримували з різних чатів в месенджерах. І, звісно, до цих акцій готувалися.
"Репетиція такого роду проходила ще в 2019 році до парламентських виборів, коли на заклик одного з телеграм-каналів були спроби організації протестних акцій у Мінську. Прийшло небагато людей, але вже тоді намагалися організувати сутички зі співробітниками правопорядку", – констатував експерт.
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Чому в Білорусі розпочались акції протесту
- Людей обурила відмова ЦВК реєструвати 2 опозиційних кандидатів – Віктора Бабарико й Валерія Цапкала. Саме через це білоруси вийшли на вулиці в різних містах країни. У такий спосіб вони висловили свою незгоду.
- Згодом активістів почали затримувати силовики. Варто зазначити, що лише в Мінську затримали 129 людей. Білорусі – понад 150. Серед затриманих є журналісти, неповнолітні й громадянин Росії.
- Обоє незареєстрованих кандидатів перемагали Олександра Лукашенка на виборах. Така інформація була завдяки незалежним опитуванням.
- Є й третя кандидатка, що обходила Лукашенка – Світлана Тіхановська, дружина раніше затриманого блогера та активіста Сергія Тіхановського. Її ЦВК до виборів таки допустила.
- Вибори президента Білорусі заплановано на 9 серпня. Участь у них візьмуть 5 кандидатів – вищезазанчені Лукашенко (балотуватимуться вшосте) та Тіхановська, а також голова партії Білоруська соціал-демократична "Грамада" Сергій Черечень, ексдепутат Ганна Канопацька та співголова об'єднання "Говори правду" Андрій Дмитрієв.