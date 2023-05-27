Притворялись волонтерами, – Малюк рассказал, кто организовывал ракетные обстрелы Днепровщины

Обстрелы Днепровщины организовывала российская агентурная сеть "Серб". Ее разоблачили сотрудники Службы безопасности Украины.

В состав сети входили 7 человек. Об этом глава СБУ Василий Малюк рассказал в проекте Дмитрия Комарова.

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Притворялись волонтерами

Они работали по всем возможным направлениям. Собирали информацию о военных и гражданских. Также организовывали ракетные обстрелы Днепропетровской области.

Чтобы получить информацию, агенты выходили на военных и выдавали себя за волонтеров. Наши защитники были уверены, что общаются с людьми, поддерживающими ВСУ. На самом деле это были агенты, почти беспрепятственно получавшие нужные им данные.

Однако СБУ их разоблачила. Малюк отмечает, что контрразведка – это постоянная работа и поиск иглы в стоге сена. В частности, обнаружение вражеских кротов в своих рядах. Глава спецслужбы отметил, что такие случаи тоже были.

Что известно о задержании агентов

Группа "Серб" была задержана в январе 2023 года. Выяснили, что агенты добровольно согласились предоставлять информацию о местоположениях объектов энергетической и критической инфраструктуры Днепра.

Они передавали россиянам координаты, которые оккупанты использовали для подготовки и осуществления ракетных ударов по городу. После обстрелов агенты посещали места прилетов, чтобы установить последствия воздушных атак и повторно их скорректировать.