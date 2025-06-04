Политолог Георгий Чижов в эфире 24 Канала отметил, что чистки среди военных ставленников Кремля, вероятно, будут. Впрочем, в России об этом не будут говорить вслух, ведь это, опять же, означало бы признание серьезных ошибок в военной стратегии Москвы.

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Россия не будет разглашать об арестах

Он добавил, что многие руководители военных ведомств, которых упоминали в контексте коррупции, могут оказаться под ударом.

Думаю, со многими из них "разбираются" потихоньку. Вероятнее всего, ближайшее время будут новые отставки и аресты – причем в значительном количестве. Не все, вероятно, выйдут из тюрьмы, даже с понижением в звании. Однако российские власти постараются не разглашать эти факты – будем узнавать о них из осведомленных источников,

– сказал Георгий Чижов.

Он добавил, что подобные "разборки" происходили и раньше. Например, они коснулись начальника 5-го управления ФСБ генерала Сергея Беседы, который, вероятно, предоставил абсолютно неадекватную информацию о том, что Украина якобы не продержится более двух недель.

Несмотря на это он снова значится советником Владимира Путина, хотя знающие люди утверждают, что он даже успел побывать в застенках.

Чижов подытожил, что так называемый генерал Сергей Суворикин также был арестован после инцидента с Евгением Пригожиным, но впоследствии его снова выпустили. Теперь он служит "великой России" где-то в Африке. Вероятно, много офицеров низшего ранга также подверглись арестам, и, возможно, их судьба сложилась далеко не лучшим образом.