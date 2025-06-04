Політолог Георгій Чижов в ефірі 24 Каналу зазначив, що чистки серед військових ставлеників Кремля, ймовірно, будуть. Втім, у Росії про це не говоритимуть уголос, адже це, знову ж таки, означало б визнання серйозних помилок у військовій стратегії Москви.

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Росія не розголошуватиме про арешти

Він додав, що багато керівників військових відомств, яких згадували в контексті корупції, можуть опинитися під ударом.

Гадаю, з багатьма з них "розбираються" тихцем. Найімовірніше, найближчим часом будуть нові відставки та арешти – причому у значній кількості. Не всі, ймовірно, вийдуть із в’язниці, навіть із пониженням у званні. Однак російська влада намагатиметься не розголошувати ці факти – дізнаватимемось про них з обізнаних джерел,

– сказав Георгій Чижов.

Він додав, що подібні "розбірки" відбувалися й раніше. Наприклад, вони торкнулися начальника 5-го управління ФСБ генерала Сєргєя Бесєди, який, імовірно, надав абсолютно неадекватну інформацію про те, що Україна нібито не протримається більше двох тижнів.

Попри це він знову значиться радником Владіміра Путіна, хоча обізнані люди стверджують, що він навіть встиг побувати в катівнях.

Чижов підсумував, що так званий генерал Сєргєй Суворікін також був арештований після інциденту з Євгеном Пригожиним, але згодом його знову випустили. Тепер він служить "великій Росії" десь в Африці. Ймовірно, багато офіцерів нижчого рангу також зазнали арештів, і, можливо, їхня доля склалася далеко не найкращим чином.