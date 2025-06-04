Також знищено один вантажний літак Ан-12. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на AviVector.

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Супутникові знімки з аеродрому "Оленья" після атаки безпілотників СБУ

З'явилися супутникові знімки високої роздільної здатності аеродрому "Оленья". Вони датовані 3 червня 2025 року.

На них видно 4 знищені Ту95МС та 1 Ан-12. На знімках бачимо, що літаки знищені вщент, від "найвцілілішого" з них залишилося лежати лише одне крило. Вочевидь, ці груди попелу не злугуватимуть росіянам навіть як донори запчастин.

На фото також бачимо неушкоджені гелікоптери Мі-24, Мі-8, стратегічні бомбардувальник Ту-160 та Ту-22МЗ і вантажні Ан-12 та Іл-76МД.

Супутникові фото аеродрому "Оленья" після атаки безпілотників під час операції "Павутина"

За даними супутникових знімків на аеродромах "Бєлая" і "Оленья" знищено 7 Ту-95МС, 4 Ту-22МЗ та 1 Ан-12. Ще один Ту-95МС, ймовірно, отримав ушкодження.