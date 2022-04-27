Кто ответит за то, что Россия убивает нас украинским оружием

Как только враг снова массированно бьет ракетами по гражданским объектам, наши блоггеры практикуют напоминание: "а это россияне бьют по нам крылатыми ракетами Х-55, которые мы в 1999 году отдали за газ".

Не знаю, какого эффекта стремятся достичь такие корреспонденты – указать на очередную коварность врага, или заставить свою аудиторию посыпать голову пеплом. Но добавлю, что реальность здесь несколько шире.

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Украинский след

В 1999 году в рамках договоренностей в Ялте Украина передала России не только 575 крылатых ракет типа Х-55, но и носители этих ракет также – три бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС и восемь бомбардировщиков Ту-160.

Не исключено, что часть этих самолетов россияне сумели сохранить в строю, и сейчас используют для ракетных ударов по территории Украины (например, как недавно – для "веерного" удара по железнодорожной магистрали "Львов – Киев").

Здесь линию можно развивать и дальше. К примеру, для ударов морскими ракетами "Калибр" по нашей территории рашисты используют до трех фрегатов проекта 11356, силовые установки к которым в 2012 – 2013 году поставила наша промышленность.

Или еще – орки отличились серией абсурдных атак против элеваторов, курятников или вообще уличных сортиров, для которых применялись крылатые ракеты типа Х-59М2, советского производства, но уже российской "модернизации", применяемые с самолетов типа Су-35С или даже Су-57.

По данным из некоторых источников (требующих проверки после войны), в конце 2000-х Украина продала России последние запасы своих советских ракет Х-59, которые могли бить вообще на дистанцию около 100 километров. Хороший "окурок", который можно было бы бросить в очередную нефтебазу.

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Даже если информация о Х-59 – не подтвердится, уже есть повод в послевоенных дискуссиях говорить, что в промежутке 2000 – 2010 годов Украина была в статусе одного из контрибьюторов ресурсов для появления рашистской империи. Как уже до войны начинали говорить, что Украина образца 18- 19 века был одним из контрибьюторов для появления "классической" российской империи.

История свидетельствует

Наша война уже достигла эффекта и масштаба, как Вторая мировая, материала для осмысления будет на годы вперед, и там важно будет не срываться в уже имеющие место крайности.

Потому что это регулярное культивирование тезиса "россияне по нам бьют ракетами, которые мы отдали за газ", уже переходит в специфическую вещь, которую принято описывать фразой "жертва сама виновата".

Более продуктивно в данном случае задаваться вопросом – а в каком сознании тогда были политические элиты, раз наша страна продавала за газ такие дорогостоящие вооружения, как крылатые ракеты и стратегические бомбардировщики?

Наши Х-55, Ту-95 и Ту-160 мы отдавали в 1999 году, и это было время, когда Юлии Тимошенко для избрания нардепом было достаточно показать на Черниговщине "мирикл" с включением света, вырубленного во время "веерных отключений".

Важно Украина защищает мир от чумы

1994 год был явно более голодным, но хайп на сохранении ядерного статуса был одним из элементов, позволивших Кучме выиграть президентские выборы. В стране, в 1990 году добровольно наложившей мораторий на новые проекты в ядерной энергетике из-за Чернобыля.

Во времена Ющенко Украина провозглашала курс на НАТО и безумно снижала свой оборонный потенциал.

К примеру, в 2007 году наша страна сняла с вооружения ОТРК "Эльбрус" (он же "Скад"), который имел дальность стрельбы на 500 километров. До сих пор способен показать противнику "кузькину мать" при необходимости, как это показала Армения во время войны за Карабах в 2020 году.