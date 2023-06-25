Своими мыслями он поделился в интервью. Министр обороны считает, что очень скоро наше государство дойдет до того момента, который можно считать переломным в войне.

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Украина победит в войне

Я чувствую, что мы победим в этой войне, потому что мы воюем за свою страну. Этот год станет переломным,

– отметил он.

Эти слова он сказал и намекнул на то, что перед нами может предстать путь к концу войны, развязанной страной-агрессором. Причем Алексей Резников подчеркнул, что наше государство должно одержать победу.

"Мы должны. Это наша идея", – заявил он.

В то же время министр оборонного ведомства отметил, что украинские защитники еще не ведут контрнаступление. По его словам, сейчас наблюдается "некая подготовительная операция". Он также признал, что России удалось построить "очень сильные оборонительные линии".

Вместе с тем он заявил, что как только контрнаступление начнется, оно будет успешным для Украины. И благодаря ему можно будет приблизиться "на шаг к победе".

Следует отметить, что Резников также прокомментировал предыдущие ожидания наступления. По его словам, они были "завышены". Он также подчеркнул, что наше государство осторожно действует, чтобы минимизировать опасность защитников.

Тем временем британская разведка рассказала о результативности продвижения наших военных. По данным ведомства, они делают это постепенно, но стабильно.

Что говорит разведка о контрнаступлении

И хотя Алексей Резников не считает операции наших военных контрнаступлением, оборонные ведомства стран-союзников рассуждают иначе. Так, в разведке Великобритании был проведен анализ контрнаступления.

В ведомстве отметили, что наши военные используют опыт первых двух недель операций. С его помощью усовершенствуют тактику штурма русской обороны. Она, по словам разведчиков, глубока и хорошо подготовлена.

Украинские подразделения постепенно, но стабильно продвигаются по ключевым направлениям,

– подчеркнули в британской разведке.

Обратили там внимание на то, что россияне приложили немалые усилия в Луганской области. Они пытались наступать на Серебрянский лес близ Кременной. По мнению разведчиков, вероятно, это демонстрирует приказы высшего руководства России к наступлению. Чтобы оккупанты осуществляли его тогда, когда у них есть такая возможность.

В министерстве обороны Великобритании отметили, что россиянам удалось добиться незначительных успехов. Впрочем, наши военные помешали прорыву со стороны захватчиков.