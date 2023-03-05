Часто доля забронированных работников может достигать 50% персонала. Однако есть и категория специалистов, которым предоставили стопроцентное освобождение от мобилизации. Речь идет о банковских инкассаторах.

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Почему банковские инкассаторы получили полную бронь

Согласно нормативной базе, банковские инкассаторы составляют отдельную категорию банковских служащих, на которых распространяется полная бронь от мобилизации, как и на глав правлений банков. Это связано с их ролью в обеспечении бесперебойной работы банковских отделений в период войны. В частности, при перевозке наличных денег и ценностей.

Такое бронирование предполагается:

приложением №56 к распоряжению Кабмина от 18.03.2015 №493-р "Перечень должностей и профессий военнообязанных, подлежащих бронированию в период мобилизации и военное время и работающих в банковской системе Украины",

циркуляром Нацбанка №56-0007/10/ДСК от 12 января 2023 года.

При этом бронирование от призыва касается и инкассаторов, работающих в центральных отделениях банков, и инкассаторов, работающих в банковских отделениях (филиалах) в регионах. Более того, под него попадают также старшие инкассаторы и инкассаторы-водители автотранспорта. Также от призыва освобождаются все работники подразделений безопасности банков.

Кто еще подлежит бронированию без количественного ограничения

Кроме работников банковских учреждений бронированию без количественного ограничения подлежат военнообязанные, которые:

занимают должности государственной службы категорий "А" и "Б". Это: руководители министерств и их заместители, руководители государственных органов, органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию и их заместители; руководители самостоятельных структурных подразделений таких органов и их заместители; работники патронатных служб;

занимают должности первой – четвертой категории (в органах местного самоуправления);

являются руководителями предприятий, учреждений и организаций, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), и их заместителями;

являются руководителями предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований, и их заместителями;

являются работниками предприятий, учреждений и организаций топливно-энергетического комплекса, список которых утверждается Минэнерго;

являются руководителями предприятий, учреждений и организаций, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период и их заместителями;

являются работниками специализированных учреждений ООН, зарубежных дипломатических учреждений в Украине, представительств донорских учреждений, исполнителей проектов международной технической помощи, представительств международных организаций, международных и украинских неправительственных организаций, реализующих гуманитарные проекты за средства международных партнеров, критически важных для функционирования экономики.

Обратите внимание! Для военнообязанных, работающих в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления отсрочка от призыва не может превышать срока мобилизации. Однако срок для всех других категорий военнообязанных, которые предлагаются для бронирования, не может превышать 6 месяцев.