Часто доля забронированных работников может достигать 50% персонала. Однако есть и категория специалистов, которым предоставили стопроцентное освобождение от мобилизации. Речь идет о банковских инкассаторах.
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Почему банковские инкассаторы получили полную бронь
Согласно нормативной базе, банковские инкассаторы составляют отдельную категорию банковских служащих, на которых распространяется полная бронь от мобилизации, как и на глав правлений банков. Это связано с их ролью в обеспечении бесперебойной работы банковских отделений в период войны. В частности, при перевозке наличных денег и ценностей.
Такое бронирование предполагается:
- приложением №56 к распоряжению Кабмина от 18.03.2015 №493-р "Перечень должностей и профессий военнообязанных, подлежащих бронированию в период мобилизации и военное время и работающих в банковской системе Украины",
- циркуляром Нацбанка №56-0007/10/ДСК от 12 января 2023 года.
При этом бронирование от призыва касается и инкассаторов, работающих в центральных отделениях банков, и инкассаторов, работающих в банковских отделениях (филиалах) в регионах. Более того, под него попадают также старшие инкассаторы и инкассаторы-водители автотранспорта. Также от призыва освобождаются все работники подразделений безопасности банков.
Кто еще подлежит бронированию без количественного ограничения
Кроме работников банковских учреждений бронированию без количественного ограничения подлежат военнообязанные, которые:
- занимают должности государственной службы категорий "А" и "Б". Это: руководители министерств и их заместители, руководители государственных органов, органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию и их заместители; руководители самостоятельных структурных подразделений таких органов и их заместители; работники патронатных служб;
- занимают должности первой – четвертой категории (в органах местного самоуправления);
- являются руководителями предприятий, учреждений и организаций, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), и их заместителями;
- являются руководителями предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований, и их заместителями;
- являются работниками предприятий, учреждений и организаций топливно-энергетического комплекса, список которых утверждается Минэнерго;
- являются руководителями предприятий, учреждений и организаций, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период и их заместителями;
- являются работниками специализированных учреждений ООН, зарубежных дипломатических учреждений в Украине, представительств донорских учреждений, исполнителей проектов международной технической помощи, представительств международных организаций, международных и украинских неправительственных организаций, реализующих гуманитарные проекты за средства международных партнеров, критически важных для функционирования экономики.