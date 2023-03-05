Часто частка заброньованих працівників може сягати до 50% персоналу. Однак є й категорія спеціалістів, яким надали стовідсоткове звільнення від мобілізації. Мовиться про банківських інкасаторів.

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Чому банківські інкасатори отримали повну бронь

Згідно з нормативною базою, банківські інкасатори становлять окрему категорію банківських службовців, на яких поширюється повна бронь від мобілізації, як і на голів правлінь банків. Це пов'язано з їхньою роллю у забезпеченні безперебійної роботи банківських відділень у період війни. Зокрема, під час перевезення готівки та цінностей.

Таке бронювання передбачається:

додатком №56 до розпорядження Кабміну від 18.03.2015 №493-р "Перелік посад та професій військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню у період мобілізації та воєнний час та працюють у банківській системі України",

циркуляром Нацбанку №56-0007/10/ДБК від 12 січня 2023 року.

При цьому бронювання від призову стосується інкасаторів, які працюють у центральних відділеннях банків, та інкасаторів, які працюють у банківських відділеннях (філіях) у регіонах. Ба більше, під нього попадають також старші інкасатори та інкасатори-водії автотранспорту. Також від призову звільняються всі працівники підрозділів безпеки банків.

Хто ще підлягає бронюванню без кількісного обмеження

Окрім працівників банківських установ бронюванню без кількісного обмеження підлягають військовозобов'язані, які:

обіймають посади державної служби категорій "А" та"Б". Це: керівники міністерств та їх заступники, керівники державних органів, органів державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України та їхні заступники; керівники самостійних структурних підрозділів таких органів та їх заступники; працівники патронатних служб;

обіймають посади першої – четвертої категорій (в органах місцевого самоврядування);

є керівниками підприємств, установ і організацій, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), та їх заступниками;

є керівниками підприємств, установ і організацій, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань, та їх заступниками;

є працівниками підприємств, установ і організацій паливно-енергетичного комплексу, перелік яких затверджується Міненерго;

є керівниками підприємств, установ і організацій, які критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період та їх заступниками;

є працівниками спеціалізованих установ ООН, закордонних дипломатичних установ в Україні, представництв донорських установ, виконавців проєктів міжнародної технічної допомоги, представництв міжнародних організацій, міжнародних та українських неурядових організацій, які реалізують гуманітарні проєкти за кошти міжнародних партнерів, які є критично важливими для функціонування економіки.

Зверніть увагу! Для військовозобов'язаних, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування відстрочка від призову не може перевищувати строку проведення мобілізації. Однак термін для всіх інших категорій військовозобов'язаних, які пропонуються до бронювання, не може перевищувати 6 місяців.